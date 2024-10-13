Amerika'nın Kaşifinin 518 Yıllık Gizemi Çözüldü

"Amerika'yı keşfetmesi" ile tanınan ünlü kaşif Kristof Kolomb'a ait olduğu düşünülen kemikler inceleme altındaydı. Kemiklerin ona ait olup olmadığı net değildi ve bu yüzden komplo teorileri üretiliyordu.

Bilim adamları Kristof Kolomb'un kalıntılarının gerçekten de Sevilla Katedrali'nde gömülü olduğunu kesin olarak ispatladı. Böylece ünlü kaşifin son dinlenme yeri ile ilgili uzun süredir devam eden sır çözüme kavuşturuldu.

Granada Üniversitesi'nden adli tıp uzmanı José Antonio Lorente tarafından yürütülen DNA çalışması, katedralde bulunan tamamlanmamış kalıntıların kimliğini doğruladı.

"KOLOMB'UN DNA'SI: GERÇEK KÖKENİ"

Bu açıklama, merakla beklenen bir televizyon programının Kolomb'un gerçek kökenlerini ortaya çıkararak dünya tarihinin seyrini değiştiren denizci hakkındaki bir başka muammayı ele almasından sadece birkaç gün önce geldi.

“Kolomb'un DNA'sı: Gerçek Kökeni” (Columbus DNA: His True Origin) başlıklı program, yüzyıllardır yoğun spekülasyonlara ve birbiriyle yarışan teorilere konu olan kaşifin kesin doğum yerine ışık tutmayı vaat ediyordu.

Birkaç yıl boyunca yürütülen DNA çalışması, Sevilla Katedrali'ndeki kalıntıların Kolomb'un akrabalarınınkilerle karşılaştırılmasını içeriyordu. “Bugün, yeni teknoloji sayesinde, Sevilla'daki kalıntıların Kristof Kolomb'a ait olduğuna dair önceki kısmi teori kesin olarak doğrulanmış oldu.” diyen Lorente konuyu açıklığa kavuşturmuş oldu.

Kristof Kolomb'un mezarı - Sevilla

SOYKIRIMIN SEMBOLÜ

Araştırma ekibi kaşifin kalıntılarından alınan DNA örneklerini analiz etti ve bunları kardeşi Diego ve oğlu Fernando'dan alınan örneklerle karşılaştırdı.

Bu keşif, Kolomb'u çevreleyen iki gizemden birini çözüyor.

İtalya'dan İsveç'e, Norveç'e, Portekiz'e, Fransa'ya, Yunanistan'a, İskoçya'ya ve çeşitli İspanyol bölgelerine kadar uzanan teorilerle doğum yeri sorusu cevapsız kalmaya devam ediyor. Program bu gizemlerin de peşine düşerek aydınlatmayı hedefliyor.

Kolomb'un geçmişine dair bu bilgiler ortaya çıkarılsa da üzerindeki tartışmalar devam ediyor.

Birçok kişi, özellikle İspanya’daki politikacılar ve Amerika’daki yerli topluluklar, Kolomb’u kahraman bir kaşif değil sömürgeciliğin, sömürünün ve yerli halkların soykırımının sembolü olarak görüyor.