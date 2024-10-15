Alzheimer Hastalığının Çözümü Çay Mı? Yeni Araştırma Yayımlandı

Yeni bir araştırma, kafein alımı ile Alzheimer hastalığına işaret eden omurilik sıvısı belirteçleri arasında bir bağlantı kurdu.

Fransa'da gerçekleştirilen çalışmada, 2010-2015 yılları arasında hafif bilişsel bozukluk veya Alzheimer teşhisi konulan hastaların verileri incelendi.

263 BİN KİŞİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPILDI

Araştırmaya katılan 70 yaş üzerindeki 263 kişi, klinik değerlendirmelere tabi tutuldu. Katılımcıların kahve, çikolata, çay ve gazlı içecekler gibi kafein içeren ürünleri tüketme miktarları analiz edildi. Ayrıca, gönüllüler MR taramalarından geçti ve kan ile beyin-omurilik sıvısı (BOS) örnekleri vererek sağlık durumları hakkında daha fazla bilgi sağladı.