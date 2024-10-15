Alzheimer Hastalığının Çözümü Çay Mı? Yeni Araştırma Yayımlandı
Gün içinde kahve, çay veya Türk kahvesi gibi kafein içeren içeceklerin makul miktarlarda tüketilmesinin demansın ilerleme riskini azaltabileceği ortaya kondu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni bir araştırma, kafein alımı ile Alzheimer hastalığına işaret eden omurilik sıvısı belirteçleri arasında bir bağlantı kurdu.
Fransa'da gerçekleştirilen çalışmada, 2010-2015 yılları arasında hafif bilişsel bozukluk veya Alzheimer teşhisi konulan hastaların verileri incelendi.
263 BİN KİŞİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPILDI
Araştırmaya katılan 70 yaş üzerindeki 263 kişi, klinik değerlendirmelere tabi tutuldu. Katılımcıların kahve, çikolata, çay ve gazlı içecekler gibi kafein içeren ürünleri tüketme miktarları analiz edildi. Ayrıca, gönüllüler MR taramalarından geçti ve kan ile beyin-omurilik sıvısı (BOS) örnekleri vererek sağlık durumları hakkında daha fazla bilgi sağladı.
2,5 KAT FAZLA RİSK TAŞIYORLAR
Kafein alımı günde ortalama 200 miligramdan fazla olan katılımcılar "düşük" kafein grubu olarak, daha fazla kafein tüketenler ise "yüksek" kafein grubu olarak değerlendirildi. Elde edilen veriler, düşük kafein tüketiminin hafıza sorunlarıyla ilişkili hafif bilişsel gerileme riskini artırdığını gösterdi. Düşük kafein grubundaki bireyler, Alzheimer veya hafif bilişsel bozukluk teşhisi alma olasılığı açısından yaklaşık 2,5 kat daha fazla risk taşıyordu.
KAFEİN ÖNEMLİ
BOS'ta yapılan protein analizlerinde, düşük kafein tüketen bireylerde beta-amiloid proteinlerinin belirli türlerinde önemli farklılıklar tespit edildi. Düşük kafein alan bireylerde, beyindeki Alzheimer belirtileriyle ilişkilendirilen beta-amiloid proteinlerinin daha fazla birikimi gözlemlendi.
Bu çalışma, kafein tüketiminin Alzheimer semptomları üzerindeki etkilerini tam olarak açıklamak için yeterli olmamakla birlikte, kafeinin genel sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dair artan araştırmalarla birlikte değerlendirildiğinde, sabah kahvenizin veya gün ortasında tükettiğiniz çikolatanızın sağlıklı bir yaşam sürmeye katkı sağlama potansiyeli taşıdığı düşünülüyor.
Araştırma, "Alzheimer's & Dementia" dergisinde yayımlandı.