Altının Yükselişi Ünlüleri Harekete Geçirdi! Altına Yatırım Yapan Ünlü İsimler Belli Oldu

Bir diğer ünlü isim Bülent Ersoy da yatırımlarını altına yönlendiren isimler arasında. Ersoy’un evinin adeta bir kuyumcu gibi olduğu iddia ediliyor. Moda ikonu İvana Sert ve şarkıcı Yıldız Tilbe de altına yatırım yapan isimler arasında yer alıyor. Yıldız Tilbe’nin altına olan ilgisi o kadar biliniyor ki, arkadaşları ona doğum gününde beşi bir yerde hediye etmişti.