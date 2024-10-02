Altının Yükselişi Ünlüleri Harekete Geçirdi! Altına Yatırım Yapan Ünlü İsimler Belli Oldu
Altın, her dönem güvenilir bir yatırım aracı olarak öne çıkmaya devam ediyor. Son yıllarda değer kazanmaya devam eden altın, ünlü isimler arasında da popülerliğini koruyor. Altına yatırım yapan ünlü isimler arasında dikkat çeken isimler ise Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, İvana Sert ve Yıldız Tilbe gibi tanınmış simalar.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın, rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısına en çok kazandıran araçlardan biri haline geldi. Pek çok ünlü isim de yatırımlarını altına yönlendirmeye başladı. Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, takı takmayı pek sevmediğini belirtse de, altın yatırımcısı olarak öne çıkıyor. Pekkan, yatırımlarını külçe altın olarak bankadaki kasasında sakladığı biliniyor.
Bir diğer ünlü isim Bülent Ersoy da yatırımlarını altına yönlendiren isimler arasında. Ersoy’un evinin adeta bir kuyumcu gibi olduğu iddia ediliyor. Moda ikonu İvana Sert ve şarkıcı Yıldız Tilbe de altına yatırım yapan isimler arasında yer alıyor. Yıldız Tilbe’nin altına olan ilgisi o kadar biliniyor ki, arkadaşları ona doğum gününde beşi bir yerde hediye etmişti.
Aramızda Kalmasın programının haberine göre, Kobra Murat olarak bilinen sanatçı da altına ciddi yatırım yapan ünlüler arasında. İddiaya göre Kobra Murat’ın 18 kilo altını bulunuyor ve altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.
Güncel Altın Fiyatları
* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.007,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 10.010,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 19.912,54 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.950,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 49.990,32 TL