Altın Süt Olarak Biliniyor: Öksürüğü Bıçak Gibi Kesip Zımba Gibi Yapıyor
Altın süt binlerce yıldır geleneksel Hint tıbbında kullanılıyor. Öksürüğü bıçak gibi kesip bir bardağı bile zımba gibi yapıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın süt binlerce yıldır geleneksel Hint tıbbı olan Ayurveda'nın bir parçası olarak kullanılan doğal bir içecek olarak biliniyor. Altın sütün özünde zerdaçal yer alıyor. Zerdeçal, alternatif tıpta sindirim sağlığını destekleyen en etkili doğal ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.
Sindirim sorunlarını hafifletmek, şişkinliği azaltmak ve hazımsızlığı gidermek için sıkça tüketilen zerdeçal, gaz oluşumunu engelleyerek sindirim sistemini rahatlatır. Günlük öğünlere zerdeçal eklemek ya da zerdeçal karışımlı su içmek, özellikle ağır yemeklerin ardından sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir.
BAĞIŞIKLIĞI ÇELİK GİBİ YAPIYOR
Grip mevsiminde bağışıklığı güçlendirmek için ılık sütle karıştırılan zerdeçal, "altın süt" veya "zerdeçal sütü" adıyla bilinen popüler bir içecektir. Bu içecek, soğuk algınlığı, öksürük ve solunum sorunlarıyla mücadelede kullanılır. Zerdeçalın iltihap önleyici ve antioksidan özellikleri, vücudu enfeksiyonlara karşı korumaya yardımcı olur.
EKLEM AĞRILARINI KESİYOR
Geleneksel Çin tıbbında zerdeçal, iltihap giderici özellikleri sayesinde eklem ağrısını ve artriti hafifletmek için kullanılmaktadır. Şişkin eklemlerden kaynaklanan rahatsızlıkları azaltmak ve hareket kabiliyetini artırmak amacıyla zerdeçalın düzenli olarak besinlerle birlikte tüketilmesi önerilmektedir.