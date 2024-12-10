Sosyal Medyanın Yeni Trendi Türkiye'yi Fethetti: Altın Bilezik Tatlısı
İrmik, fındık ve şerbetin mükemmel uyumuyla damak çatlatan altın bilezik tatlısı, Google'ın 2024 yılı arama trendlerine göre, en çok aranan tatlısı oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Google'ın 2024 yılı arama trendlerine göre, en çok aranan tatlılardan biri altın bilezik oldu. Özellikle bayram ve özel günlerde tercih edilen bu geleneksel lezzet, görünümüyle de oldukça dikkat çekiyor. Sosyal medyada sıkça paylaşılan görseller ve lezzetli tadı, tatlıseverlerin ilgisini çekti. İrmik, fındık ve şerbetin muhteşem uyumu, ağızda unutulmaz bir tat bırakıyor.
Malzemeler:
125 gram tereyağı
Yarım su bardağı pudra şekeri
2 su bardağı un
2 adet yumurta
Yarım su bardağı irmik
Yarım su bardağı kavrulmuş fındık
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Şerbet için:
3 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker
4 damla limon suyu
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
Yapılışı:
Suyu tencereye alın, kaynatın. Toz şekeri ekleyip eritin. Limon suyunu ekleyip 10 dakika kaynatın, soğutun.
Tereyağı ve pudra şekerini çırpın. Yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu, vanilya, irmik ve fındığı ekleyip yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin.
Sıcak tatlıları soğuk şerbete batırın ve soğumasını bekleyin.