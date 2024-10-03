Altın Baharatın Bilinmeyen Yüzü: Zerdeçalın Faydaları ve Zararları Neler

Zerdeçalın başlıca aktif bileşeni olan kurkumin, vücutta çeşitli olumlu etkilere neden olabiliyor. Bu etkiler arasında insülin direnci ve obezite ile mücadele, eklem ağrılarını azaltma ve bağışıklık sistemini güçlendirme yer alıyor. Özellikle karabiberle birlikte tüketildiğinde, kurkuminin emilimi artarak etkisi güçleniyor.

Zerdeçal, faydalarıyla bilinse de, aşırı tüketimi bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Mide hassasiyeti olan bireylerde mide rahatsızlıkları, asit reflü ve ishal gibi şikayetlere yol açabiliyor. Yüksek dozlarda tüketim ise baş ağrısı, baş dönmesi ve böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlayabiliyor.