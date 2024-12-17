Aloe Vera Gerçekten Cilde İyi Geliyor mu? Kullanırken Dikkat! Bir Etkisi Daha Ortaya Çıktı

2- YANIK VE KESİKLERDE YATIŞTIRICI ETKİ

Düşük şiddetli yanıklarda ve küçük kesiklerde aloe vera jeli, cilt üzerindeki tahrişi azaltıyor ve yaranın çabuk iyileşmesine destek oluyor. Ancak, ciddi yanık ve kesiklerde mutlaka bir uzmana danışılması gerektiği unutulmamalı.

3- SEDEF HASTALIĞINDA RAHATLIK SAĞLIYOR

Sedef hastalığı, ciltte yoğun kuruluğa ve tahrişe yol açan bir rahatsılıktır. Aloe vera, sedef hastalığının neden olduğu kuruluk ve tahrişi hafifleterek cildin nem dengesini sağlamaya yardımcı olur.