Alkol Tüketimi Öncesi Midenizi Koruyacak Yiyecekler Neler? Midenizi Alkolden Nasıl Korursunuz?

Doğru gıdalar, alkolün emilimini yavaşlatabilir, karaciğer fonksiyonunu destekleyebilir ve vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini dengeleyebilir. İşte, alkol almadan önce tüketilmesi önerilen besinler:

YUMURTA

Yüksek protein içeriği ile yumurtalar, alkolün emilimini geciktirerek tokluk hissi sağlar ve gece geç saatlerde atıştırma ihtimalini azaltır. Enerji sağlayıcı etkisi sayesinde alkolün olumsuz etkileriyle başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

YULAF GEVREĞİ

Lif ve protein açısından zengin olan yulaf gevreği, alkolün emilimini yavaşlatır ve dengeli enerji salınımı sağlar. Ayrıca karaciğer fonksiyonunu iyileştirdiği ve detoksifikasyon sürecini desteklediği bilinir.

Bir porsiyon yoğurdu, proteinler, karbonhidratlar ve sağlıklı yağlar açısından zengindir. Bu kombinasyon, alkolün emilimini yavaşlatarak doygunluk sağlar ve kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem