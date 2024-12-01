Alerji Belirtilerini Anında Kesip Atıyor: Alerjiniz Varsa Mutlaka Tüketin!

TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

En iyi etkiyi elde etmek için organik ve doğal malzemeler kullanmaya özen gösterin.

Yeni bir doğal tedaviye başlamadan önce doktorunuza danışın.

Bal veya sarımsağa karşı alerjiniz olmadığından emin olun.

Hazırladığınız karışımı oda sıcaklığında, cam bir kapta saklayarak tazeliğini koruyun.

Doğal bir şifa kaynağı olan sarımsak balı, düzenli kullanımda hem vücut direncinizi artırır hem de birçok rahatsızlık için destekleyici görevi görür.