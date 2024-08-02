Aldatıldığını Zannedip Eve Gizli Kamera Yerleştirdi: Gerçeği Öğrendiğinde Utancından Kıpkırmızı Oldu

Birçok evlilikte çiftler, zaman zaman birbirlerinden şüphe etmekte ve küçük sadakat testleri hazırlamakta.



Başlangıçta normal gözüken bu durum, şüphelerin artmasıyla birlikte paranoyaya dönüşebildiği gibi, kişisel alanların ihlal edilmesine uzanabiliyor. Rusya'da bir adam, akşamları işten eve geldiğinde eşini sürekli yorgun ve memnuniyetsiz görmesinin üzerine aldatıldığından şüphelenmeye başladı.



Aynı zamanda sosyal medyada anonim kimliğiyle düzenli yayınlar yapan adam, bu durumu takipçilerine bildirerek ne yapması gerektiğini danıştı. Takipçilerinin ortak cevabı üzerine evin iki noktasına gizlice kamera yerleştirdi ve kendisi işteyken eşinin neler yaptığını gözlemlemeye karar verdi.







KAMERA KAYITLARINI İZLEYİNCE UTANCINDAN YERİN DİBİNE GİRDİ



Bir hafta boyunca kesintisiz şekilde eşini kaydeden adam, sonunda gerçeği öğrenmek için kamera görüntülerini izleme kararı aldı. Görüntüleri izlemeden önce aldatıldığından neredeyse emin olan ve uygunsuz görüntülerin çıkma ihtimaline karşı yayını takipçilerine kapatan Rus adam, gördükleri karşısında çok şaşırdı.



Eşinin bir gününü kaydeden adam, onun ev işleriyle saatlerce uğraştığını ve çok yorulduğunu fark etti. Akşamları eve geldiğinde karşılaştığı temiz ev ve mükemmel yemeklerin hazırlanış zorluğu hakkında bir bilgisi olmayan adam, eşinin gün boyunca neden çok yorulduğuna bu görüntülerle tanık oldu.



Eşinin ağır poşetlerle alışverişlerden gelmesine ve kendisinin çok sevdiği yemekler için saatlerce uğraşmasına tanık olan fenomen, gördükleri karşısında büyük bir utanç duydu. Eşinden şüphelendiği için suçluluk hissetti ve hayatını baştan aşağıya değiştirme kararı aldı.



Bu olayın ardından artık markete kendisi gidiyor ve eşinin daha az yorulması için ev işlerinde ona yardımcı oluyor. Eşi ise kocasındaki bu dönüşümün nedenini ve gizlice kaydedildiğini hala bilmiyor.





