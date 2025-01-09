Alarmlarınızı Bu Saate Ayarlayın: Kahvedeki Gizli Tehlike Açığa Çıktı!
ABD’de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, kahve tüketim alışkanlıklarının sağlık üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi.
Kaynak: Haber Merkezi
1999-2018 yılları arasında Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi’ne katılan 40.725 yetişkinin verileri incelenerek hazırlanan çalışma, sabah kahve içmenin sağlık açısından daha faydalı olabileceğini ortaya koydu.
Tulane Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve European Heart Journal’da yayımlanan araştırmada, katılımcıların kahve tüketim alışkanlıkları incelendi. Verilere göre, katılımcıların %36’sı sabah saatlerinde kahve içmeyi tercih ederken, %14’ü gün boyunca kahve içtiğini belirtti. Araştırmacılar, katılımcıları yaklaşık 10 yıl boyunca takip ederek ölüm nedenlerini ve sağlık kayıtlarını değerlendirdi.
ERKEN ÖLÜM RİSKİNDE DÜŞÜŞ
Araştırma süresince toplam 4.295 kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan 1.268’inin kalp hastalıklarıyla ilişkili olduğu belirlendi. Araştırmanın baş yazarı ve Tulane Üniversitesi Obezite Araştırma Merkezi direktörü Dr. Lu Qi, sabah kahve içmenin erken ölüm riskini neden azalttığının tam olarak bilinmediğini ifade ederek, “Günün ilerleyen saatlerinde kahve tüketimi, vücut saatini bozabilir ve bu durum sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir” dedi.
SABAH KAHVESİ DAHA AZ RİSK TAŞIYOR
Araştırma sonuçlarına göre, sabah kahve içen bireylerin ölüm riski %16 daha düşükken, kalp hastalıklarından ölme riski %31 oranında azaldı. Buna karşın, gün boyunca kahve tüketenlerin ölüm riskinde dikkat çeken bir düşüş gözlenmedi.
KAHVE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI BELLİ OLDU
Çalışma ayrıca, sabah kahve içenlerin çay ve kafeinli gazlı içecekleri daha fazla tükettiğini, ancak gün boyu kahve içenlere kıyasla toplam kahve tüketimlerinin daha düşük olduğunu da ortaya koydu.
Araştırmacılar, “Sabah kahve tüketimi, gün boyu kahve içmeye kıyasla ölüm riskinin azalmasıyla daha güçlü bir bağlantı gösteriyor” ifadesinde bulunarak, bu alışkanlığın sağlık üzerindeki etkilerinin daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini vurguladı.