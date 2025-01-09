Alarmlarınızı Bu Saate Ayarlayın: Kahvedeki Gizli Tehlike Açığa Çıktı!

KAHVE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI BELLİ OLDU

Çalışma ayrıca, sabah kahve içenlerin çay ve kafeinli gazlı içecekleri daha fazla tükettiğini, ancak gün boyu kahve içenlere kıyasla toplam kahve tüketimlerinin daha düşük olduğunu da ortaya koydu.

Araştırmacılar, “Sabah kahve tüketimi, gün boyu kahve içmeye kıyasla ölüm riskinin azalmasıyla daha güçlü bir bağlantı gösteriyor” ifadesinde bulunarak, bu alışkanlığın sağlık üzerindeki etkilerinin daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini vurguladı.