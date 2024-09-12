Alanya'da Sıcağın Keyfini Sahilde Çıkartıyorlar

Alanya'da termometreler 35 dereceyi gösterirken, deniz suyu sıcaklığı 30 derecenin üzerinde seyrediyor. Bu sıcak havada ilçenin ünlü plajları yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Tatilciler, güneşin ve denizin keyfini çıkarırken, bazıları da serinlemek için denize giriyor. Meteoroloji yetkilileri, hafta boyunca güneşli havanın süreceğini ancak salıdan itibaren yağışlı bir dönemin başlayacağını duyurdu.

Kaynak: DHA