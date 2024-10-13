Aksaray'da Üretiliyor, Kanser İlacının Hammaddesi... Yurt Dışından Talep Yağıyor: 'Türkiye'yi Bu Ürünle Tanıtabiliriz'

Aksaray’da yıllardır organik olarak üretilen ve yurtdışında ilaç sanayisinde kullanılan sarımsağa olan talep, bu yıl daha da arttı. Sarımsak üreticisi Aydın Öngün tarafından üretilen organik sarımsaklar, özellikle Rusya ve Almanya gibi ülkelere ihraç ediliyor. Üretim kapasitesinin genişletildiği bu yıl, sarımsakların kanser ilaçlarının hammaddesi olarak kullanılması dikkat çekiyor.