Aksaray'da Üretiliyor, Kanser İlacının Hammaddesi... Yurt Dışından Talep Yağıyor: 'Türkiye'yi Bu Ürünle Tanıtabiliriz'
Aksaray’da üretilen organik sarımsak, özellikle ilaç sanayisinde kanser ilaçlarının hammaddesi olarak kullanılıyor. Rusya ve Almanya gibi ülkelere ihraç edilen bu sarımsak, Avrupa'dan yoğun talep görüyor. Bu yıl üretim kapasitesi daha da artırıldı.
Kaynak: İHA
Aksaray’da yıllardır organik olarak üretilen ve yurtdışında ilaç sanayisinde kullanılan sarımsağa olan talep, bu yıl daha da arttı. Sarımsak üreticisi Aydın Öngün tarafından üretilen organik sarımsaklar, özellikle Rusya ve Almanya gibi ülkelere ihraç ediliyor. Üretim kapasitesinin genişletildiği bu yıl, sarımsakların kanser ilaçlarının hammaddesi olarak kullanılması dikkat çekiyor.
Sarımsak üretiminde babasına yardımcı olan Uğur Öngün, Çin’deki sarımsak üretiminde yaşanan güven sorunları nedeniyle Avrupa ülkelerinin Aksaray'dan organik sarımsak talep etmeye başladığını belirtti. Özellikle ilaç firmaları, Çin’den sarımsak alımını durdurarak Aksaray’da üretilen organik sarımsağa yöneldi. Öngün, “Çin’in sarımsağındaki insan dışkısı iddiaları sonrası Avrupa, Çin’den sarımsak alımını kesti ve bizim ürünlerimize büyük talep oluştu,” dedi.
BESİN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK
Aksaray'da üretilen organik sarımsağın besin değerleri, özellikle selenyum ve germanyum oranları açısından oldukça yüksek. Uğur Öngün, bu maddelerin kanser ilaçlarında kullanıldığını belirtti. Aksaray’ın volkanik yapısı ve Tuz Gölü’ne yakınlığı gibi doğal faktörlerin, sarımsağın besin değerlerini artırdığını vurgulayan Öngün, “Daha soğuk hava koşulları ve volkanik topraklar, sarımsaktaki besin değerlerini artırıyor,” dedi.
TÜRKİYE'Yİ TANITACAK POTANSİYELE SAHİP
Organik sarımsak üretiminin yurtdışında gördüğü büyük rağbet sayesinde Türkiye’nin adını daha da duyurmayı hedeflediklerini belirten Uğur Öngün, “Organik tarımın yaygınlaşması ve özellikle sarımsak üretiminin artırılması insan sağlığı için çok önemli. Bu yıl üretimi artırarak daha fazla ülkeye ihracat yapmayı planlıyoruz,” dedi.
Aksaray’ın doğal koşulları ve organik tarım teknikleriyle üretilen sarımsaklar, hem Türkiye’de hem de yurtdışında sağlıklı ürün arayan tüketicilerin gözdesi olmaya devam ediyor.