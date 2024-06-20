Aksaray'da ‘Alaca sansar’ görüntülendi! Nesli tükeniyor

Nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan ‘Alaca sansar’ Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde görüntülendi.

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Aksaray'da ‘Alaca sansar’ görüntülendi! Nesli tükeniyor

Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Akpınar köyünde tarladan dönen Şenol Ateş, yolun kenarında hiç görmediği 3 hayvan dikkatini çekince cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Ateş, hayvanların görünümünün sevimli olduğunu ancak savunmaya geçtiğinde ürkütücü sesler çıkardığını belirtti.

Şenol Ateş, eve dönüp araştırdığında hayvanların nesli tükenmekte olan Alaca sansar olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Sevimli görünümüyle dikkat çeken Alaca sansarlar kendisini korumak çıkardığı çığlığı ile vatandaş tarafından kayıt altına alınırken, daha sonra arazide kayboldu.

Kaynak: İHA

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