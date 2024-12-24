Akın Akın Yerleşenler Var! AB'ye Gireceğini Duyan Valizini Alıp Gidiyor
Son dönemde valizini alıp oraya koşuyorlar. Akın akın göç alan ülke belli oldu. Kuzey Makedonya'ya göç akını sürüyor...
Son dönemde Türkiye'den ayrılanların yeni adresi Kuzey Makedonya oldu... Ülkenin AB'ye yerleşeceğini duyan herkes bu ülkeye yerleşmeye başladı.
Gazete Pencere'deki habere göre; Son yıllarda Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısında gözle görülür bir artış yaşanırken, Kuzey Makedonya bu göç hareketinin yeni bir merkezi haline geldi. Peki, neden insanlar Türkiye'yi bırakıp bu Balkan ülkesini tercih ediyor?
Kuzey Makedonya'nın Cazibesi
Kuzey Makedonya, zengin tarihi, kültürel çeşitliliği ve doğal güzellikleriyle bilinen bir ülke. Ancak burayı Türk vatandaşları için cazip kılan başlıca nedenler arasında düşük yaşam maliyeti, daha sakin bir yaşam tarzı ve Avrupa Birliği üyeliği sürecinde olması yer alıyor. Ayrıca, ülkedeki Türk nüfusunun varlığı ve ortak kültürel bağlar, uyum sürecini kolaylaştırıyor.
Göçün Temel Nedenleri
Makedonyadayasam.com sitesindeki bilgilere göre; Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya göçün temel nedenleri arasında şunlar sayılabilir:
Ekonomik Zorluklar: Türkiye'deki ekonomik istikrarsızlık, artan yaşam maliyeti ve işsizlik, birçok kişiyi daha uygun yaşam koşulları arayışına itiyor.
Yatırım Fırsatları: Kuzey Makedonya, yabancı yatırımcılara sunduğu teşviklerle dikkat çekiyor. Bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri için cazip bir fırsat sunuyor.
Vatandaşlık ve Oturum Kolaylıkları: Kuzey Makedonya, Türk vatandaşlarına oturum izni ve vatandaşlık konusunda diğer ülkelere göre daha esnek politikalar uyguluyor.
Sosyal ve Kültürel Uyum: Ortak tarih ve kültürel bağlar, Türklerin Kuzey Makedonya'ya daha kolay adapte olmasını sağlıyor.
Kuzey Makedonya'da Yaşam
Kuzey Makedonya, özellikle başkent Üsküp ve Ohrid gibi şehirlerde modern yaşam ve geleneksel yaşam tarzının bir arada bulunduğu bir ülke. Eğitim ve sağlık hizmetleri de nispeten uygun fiyatlı. Ancak, her göç sürecinde olduğu gibi, yeni bir ülkeye yerleşmenin zorlukları da bulunuyor. Dil bariyeri, bürokratik işlemler ve yeni bir sosyal çevre oluşturma süreci zaman alabilir.