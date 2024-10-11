Akın Akın Emekli Göçü Alan 3 İlçe! Son Dönemde Göç Edenlerin Sayısı Artıyor
Son dönemde emekli göçü alan 3 ilçe belirlendi. Emekli göçü, Türkiye genelinde yaşanan demografik değişimlerin bir sonucu olarak öne çıkıyor. Emekli göçü, genellikle emeklilik sonrası daha sakin ve huzurlu bir yaşam arayışıyla tercih edilen bölgelere doğru gerçekleşiyor. Bu kapsamda, belirlenen 3 ilçe son dönemde göç edenlerin sayısının arttığı görülüyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son dönemde emekli göçü alan 3 ilçe belirlendi. Göç edenlerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Bu ilçeler Urla, Seferihisar ve Kuşadası olarak sıralanıyor.
Urla, İzmir'in güneyinde yer alan bir ilçedir. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla öne çıkan Urla, emeklilerin tercih ettiği yaşam alanlarından biri haline gelmiştir. Özellikle deniz manzaralı evleri ve sakin yaşam tarzıyla bilinir.
Urla, Türkiye'nin İzmir ilinin bir ilçesidir. İlçenin doğusunda Güzelbahçe ve Seferihisar, batısında Çeşme, kuzeybatısında Karaburun ve Ege Denizi, kuzeyinde İzmir Körfezi ve güneyinde Ege Denizi bulunmaktadır. Nüfusu TÜİK 2020 yılı verilerine göre 69.550'dir
Seferihisar ise İzmir'in ilk Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanına sahip ilçesidir. Bu özelliğiyle doğal yaşamı ve yavaş şehir anlayışını benimseyen emeklilerin ilgisini çekmektedir. Aynı zamanda organik tarımın yaygın olduğu bir bölge olması da tercih sebepleri arasındadır.
Kuşadası, Aydın iline bağlı bir ilçe olup, turistik ve tarihi zenginlikleriyle bilinir. Emekliler için huzurlu bir yaşam sunan Kuşadası, deniz turizmi ve kültürel etkinliklere olanak sağlamasıyla tercih edilmektedir.
Son dönemde bu 3 ilçeye yapılan emekli göçü, bölgede gayrimenkul piyasasını da etkilemektedir. Artan talep ile birlikte emlak fiyatlarında da yükseliş gözlemlenmektedir. Bu durum, bölgenin ekonomik ve sosyal dinamiklerini etkileyen önemli bir faktördür.