Akdeniz'de Şaşırtan Görüntü: Antalya Açıklarında Balina Görüntülendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde amatör balıkçı, Alanya Kalesi açıklarında su yüzeyine çıkan balinayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Alanya Kalesi açıklarında teknesiyle ava çıkan Rusya uyruklu amatör balıkçı Ruslan Chernyshev, deniz yüzeyindeki hareketliliği fark etti.

AKDENİZ'DE BALİNA

Teknesiyle bölgeye yaklaşan Chernyshev, su yüzeyine çıkan balinayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre teknenin yakınında görülen balina, su yüzeyinde ilerledikten sonra gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kaynak: DHA

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