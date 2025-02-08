Ailesinden Gizli Öğrendiği İş Mesleği Oldu: 50 Yıldır Gündüz Yapıyor, Akşam Çalıyor

"TEZGAHIMIN ÜSTÜNDE ÖLÜ BULUNMAYI İSTİYORUM"

Mesleğini çok sevdiğini ve ömrü yettiği sürece de üretime devam edeceğini belirten Çaparoğlu, "Hiç boş vaktim yok, olmadı. Gençlere de aynı şeyi tavsiye ederim. Müzik, resim, tiyatro, yüzme ve spor kurslarına gitsinler, sosyal aktivitelerini arttırsınlar ve geliştirsinler. Ben bu işi seviyorum. Zaten ben bu meslek için birçok şeyi bıraktım. Resmi kurumlara girmiştim ama mesleğim için ayrıldım. Bu mesleği seviyorum. Bu meslek benim yaşama nedenim ve amacım oldu. Atölyemde tezgâhımın üstünde ölü bulunmayı istiyorum. Ömrüm yettiği kadar mesleğimi yapacağım. Beni tezgâhımın üstünde yıkılmış bir şekilde görürlerse ancak o zaman mesleği bırakırım" diye konuştu.