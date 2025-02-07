Ahşap Sehpa ve Masalardaki Bardak Lekeleri Tarihe Karışacak! 2 Malzeme Yetiyor, Pırıl Pırıl Oluyor
Ahşap mobilyaların en büyük dertlerinden biri de bardak lekeleridir. Peki ıslanmaktan ve ısıdan kaynaklı oluşan bu sehpa lekeleri nasıl temizlenir? İşte o yöntem...
Kaynak: Haber Merkezi
Bardak altlığı kullanmayı unutuyor ve masanızda oluşan beyaz lekelerden şikayetçi misiniz? İşte 24 saat içinde ahşap mobilyalarınızdaki su ve ısı lekelerini yok eden pratik yöntemler...
SEHPALARDA BEYAZ LEKELER NEDEN OLUŞUR?
Sıcak içecekler veya ıslak bardaklar doğrudan ahşap yüzeye konulduğunda, nem ve ısı koruyucu kaplamaya nüfuz eder ve zamanla beyaz izlere neden olur. Ancak bu lekeleri çıkarmanın oldukça basit yolları var!
VAZELİN VE SİRKENİN GÜCÜ
Bardak izlerinden kurtulmak için yalnızca iki malzeme yeterli:
-Kağıt havlunun bir köşesini vazelinin içine batırın ve lekeli bölgeye bolca sürün.
-24 saat boyunca bekletin.
-Ertesi gün bir mikrofiber bezi beyaz sirkeye batırın ve yüzeyi silin.
Lekenin tamamen kaybolduğunu göreceksiniz.
DAHA HIZLI ÇÖZÜM SAÇ KURUTMA MAKİNESİ
Eğer beklemek istemiyorsanız, saç kurutma makinesini düşük ısıda lekenin üzerine tutarak beş dakika içinde yok olmasını sağlayabilirsiniz.
Bu yöntemlerle ahşap mobilyalarınızı ilk günkü gibi temiz ve lekesiz tutabilirsiniz.