Ahşap Sehpa ve Masalardaki Bardak Lekeleri Tarihe Karışacak! 2 Malzeme Yetiyor, Pırıl Pırıl Oluyor

SEHPALARDA BEYAZ LEKELER NEDEN OLUŞUR?

Sıcak içecekler veya ıslak bardaklar doğrudan ahşap yüzeye konulduğunda, nem ve ısı koruyucu kaplamaya nüfuz eder ve zamanla beyaz izlere neden olur. Ancak bu lekeleri çıkarmanın oldukça basit yolları var!