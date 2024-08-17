Ahırı Restorana Çevirdi, Bir Gelen Bir Daha Geliyor

Hatice Kaplan, misafirlerine eski köy evi atmosferini tekrar yaşatmak amacıyla böyle bir ortam oluşturmak istediğini belirterek, "Buranın bir tarafı ahır, bir tarafı depo olarak kullanılıyordu. Bir tarafında saman diğer tarafında odun yığılıydı. Önce onları temizleyerek başladım. Zaten bahçemle ve dekor işleriyle hep uğraşıyordum. Ahırın içinde hayvanlar, kurbanlıklar vardı. Ahırı dönüştürmeye çalışırken her taraf rutubet olduğu için ayak bileklerimde sızı oldu, bedenim yoruldu. Çok temizledim, bayağı da yoruldum ama çok iyi geldi" dedi.