Ahiret İnancı En Yüksek Ülkeler Açıklandı: Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada Yer Aldı!
Ahiret inancı, dünya genelinde birçok toplumun manevi ve kültürel yaşamında önemli bir yer tutuyor. İnsanların ölüm sonrası hayata olan inançları, bireysel huzurdan toplumsal dayanışmaya kadar birçok alanda etkili oluyor. Peki, ahiret inancının en güçlü olduğu ülkeler hangileri? İşte dünya genelindeki sıralama ve Türkiye'nin yeri…
Kaynak: Haber Merkezi
Ahiret inancına ilişkin yapılan son araştırmada, ahiret inancı en yüksek ülkeler belirlendi. Özellikle dini ve kültürel değerlerin güçlü olduğu toplumlarda ahiret inancının etkisinin daha fazla olduğu görüldü.
EN YÜKSEK AHİRET İNANCINA SAHİP ÜLKE HANGİSİ?
Dünya Değerler Araştırması’na göre ahiret inancının en yoğun yaşandığı ülke Bangladeş oldu. Ülkede halkın büyük bir bölümü, ölüm sonrası hayata dair güçlü bir inanca sahip. Bu inanç, Bangladeş’te kültürel ve dini yaşamın temel taşlarından biri haline gelmiş durumda.
Benzer şekilde Çin de, ahiret inancının güçlü olduğu ülkeler arasında yer aldı. Çin’de bu inanç bireysel huzurun yanı sıra toplumsal dayanışmayı da güçlendiriyor. Ahiret inancının kişiler arası güven duygusunu artırdığı ve sosyal bağları kuvvetlendirdiği belirtiliyor.
TÜRKİYE AHİRETE İNANAN ÜLKELER ARASINDA KAÇINCI SIRADA?
Araştırma sonuçları, Türkiye’nin de ahiret inancının yaygın olduğu ülkeler arasında olduğunu ortaya koydu. Türk halkının büyük bir çoğunluğu, ölüm sonrası hayata inanmakta ve bu inanç, manevi yaşamlarında önemli bir rol oynamakta. Ahiret inancı yüksek olan ülkeler arasında ise Türkiye 4. sırada yer aldı.
AHİRET İNANCININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELER LİSTESİ
29) ÇİN | YÜZDE 11.5
28) JAPONYA | YÜZDE 32.2
27) VİETNAM | YÜZDE 34.1
26) İSPANYA | YÜZDE 38.1
25) RUSYA | YÜZDE 38.7
24) NORVEÇ | YÜZDE 39.3
23) BİRLEŞİK KRALLIK | YÜZDE 41.7
22) MOĞOLİSTAN | YÜZDE 51.1
21) AVUSTRALYA | YÜZDE 53.8
20) BREZİLYA | YÜZDE 56.7
19) KANADA | YÜZDE 56.9
89) TAYLAND | YÜZDE 57.1
17) VENEZUELA | YÜZDE 57.2
16) İZLANDA | YÜZDE 58
15) ARJANTİN | YÜZDE 58.2
14) ABD | YÜZDE 68.2
13) MEKSİKA | YÜZDE 70.8
12) ENDONEZYA | YÜZDE 73.5
11) MALEZYA | YÜZDE 81.9
10) ETİYOPYA | YÜZDE 82.4
9) NİJERYA | YÜZDE 83.1
8) FİLİPİNLER | YÜZDE 83.8
7) MISIR | YÜZDE 88.1
6) PAKİSTAN | YÜZDE 89.3
5) İRAN | YÜZDE 91.3
4) TÜRKİYE | YÜZDE 91.8
3) LİBYA | YÜZDE 95.5
2) FAS | YÜZDE 96.2
1) BANGLADEŞ | YÜZDE 98.8