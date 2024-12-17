Ahiret İnancı En Yüksek Ülkeler Açıklandı: Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada Yer Aldı!

TÜRKİYE AHİRETE İNANAN ÜLKELER ARASINDA KAÇINCI SIRADA?

Araştırma sonuçları, Türkiye’nin de ahiret inancının yaygın olduğu ülkeler arasında olduğunu ortaya koydu. Türk halkının büyük bir çoğunluğu, ölüm sonrası hayata inanmakta ve bu inanç, manevi yaşamlarında önemli bir rol oynamakta. Ahiret inancı yüksek olan ülkeler arasında ise Türkiye 4. sırada yer aldı.