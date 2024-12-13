Ağzınızda Kanlı veya Metalik Tat Olmasının 4 Nedeni

Kanın metalik bir tadı olduğunu hemen hemen herkes bilir. Ancak, bu durum yalnızca dudağınızı çarptığınızda ya da yanağınızı ısırdığınızda ortaya çıkmaz. Bazen görünürde hiçbir sebep yokken de bu tat hissiyle karşılaşabilirsiniz. İşte ağzınızda metalik tat hissine yol açabilecek 4 yaygın neden:

SOLUNUM SIKINTINIZA İŞARET OLABİLİR

Uzmanlara göre, solunum yolu enfeksiyonları metalik tat hissine neden olabilir. Özellikle virüs ve bakteriler, burnunuzu tıkamanın yanı sıra tat reseptörlerinizi etkileyerek alışılmadık tat duyularına yol açabilir. COVID-19 geçiren kişilerde bu durum sıklıkla gözlemlenmiş ve yapılan araştırmalara göre, uzun süreli COVID hastalarının %55’inden fazlası metalik tat şikayetinde bulunduğu ortaya çıktı.