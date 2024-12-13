Ağzınızda Kanlı veya Metalik Tat Olmasının 4 Nedeni
Ağzınızda aniden beliren metalik tat, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan bir durumdur. Peki bu rahatsız edici tat neden hissedilir? İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Kanın metalik bir tadı olduğunu hemen hemen herkes bilir. Ancak, bu durum yalnızca dudağınızı çarptığınızda ya da yanağınızı ısırdığınızda ortaya çıkmaz. Bazen görünürde hiçbir sebep yokken de bu tat hissiyle karşılaşabilirsiniz. İşte ağzınızda metalik tat hissine yol açabilecek 4 yaygın neden:
SOLUNUM SIKINTINIZA İŞARET OLABİLİR
Uzmanlara göre, solunum yolu enfeksiyonları metalik tat hissine neden olabilir. Özellikle virüs ve bakteriler, burnunuzu tıkamanın yanı sıra tat reseptörlerinizi etkileyerek alışılmadık tat duyularına yol açabilir. COVID-19 geçiren kişilerde bu durum sıklıkla gözlemlenmiş ve yapılan araştırmalara göre, uzun süreli COVID hastalarının %55’inden fazlası metalik tat şikayetinde bulunduğu ortaya çıktı.
KENDİNİZE ÇOK YÜKLENMEYİN
Yoğun fiziksel aktiviteler sırasında, özellikle maraton gibi uzun süreli egzersizlerde, ağızda metalik tat hissi yaşanabilir. Uzman isimler, bu durumun genellikle burun kanallarındaki hassas damarların tahriş olmasıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Ayrıca, akciğerlerde sıvı birikimi (pulmoner ödem) gibi nadir durumlar da bu hissi tetikleyebilir. Egzersiz sırasında bu durumu önlemek için su tüketimini artırmak ve egzersiz yoğunluğunu kademeli olarak artırmak öneriliyor.
AĞIZ SAĞLIĞINIZA DİKKAT
Ağızda metalik tat hissinin diş eti iltihabı gibi ağız sağlığı sorunlarının bir belirtisi olabileceğini ifade eden uzmanlar, plak birikiminin diş etlerinin tahriş olmasına ve kanamasına da yol açmış olabileceğini söylüyor. Ayrıca, ağızda mantar enfeksiyonu gibi durumlar da metalik tat hissine neden olabilir. Ağız sağlığınızı korumak için düzenli diş temizliği ve diş hekimi kontrollerini ihmal etmemeniz önemlidir.
İLAÇLARINIZI VE VİTAMİNLERİZİ GÖZDEN GEÇİRİN
Antihistaminikler, antidepresanlar ve demir takviyeleri gibi 350’den fazla ilaç, ağızda kötü tat oluşumuna neden olabilir. Özellikle COVID-19 tedavisinde kullanılan Paxlovid, bu durumun en bilinen örneklerinden biridir. Bu tür ilaçların yan etkilerini azaltmak için sakız çiğnemek veya buz tüketmek gibi yöntemler kullanılabilir.
METALİK TAT İÇİN NELER YAPILABİLİR?
Metal bir tat hissettiğinizde altta yatan nedenin teşhis edilmesi önemlidir. Sorununuzun basit bir ağız sağlığı probleminden kaynaklandığını düşünseniz bile, bir doktora danışmanız en doğrusu olacaktır.