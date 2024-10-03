Ağzından Sakızı Düşürmeyenlere Kötü Haber: Bunu Duyunca Bir Daha Sakız Çiğnemeyeceksiniz
Uzmanlar, strese karşı olumlu etkileri ve çene kaslarını çalıştırmasıyla bilinen sakızın, sağlık açısından bazı zararları olabileceğini açıkladı. Genellikle sağlıklı bir alışkanlık olarak görülen sakız çiğneme, eğer yanlış bir şekilde yapılırsa, beklenmedik olumsuz etkiler yaratabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan araştırmalar, sakızın 15 dakikadan daha uzun süre çiğnenmesinin sağlık üzerinde zararlı etkileri olduğunu göstermiştir. 15 dakikaya kadar olan süre, sakız çiğnemeyi sağlıklı bir alışkanlık haline getirirken, bu sürenin aşılması çeşitli sorunlara yol açabilir. İşte uzun süre sakız çiğnemenin olumsuz etkileri:
Çene Ağrısı: Sakızın uzun süre çiğnenmesi, çene kaslarında ağrıya neden olabilir. Bu durum, çene bozuklukları, eklem ağrıları ve kronik baş ağrıları gibi sorunları da beraberinde getirebilir. Uzmanlar, bu tür ağrıları önlemek için sakız çiğneme alışkanlığını sınırlandırmanın önemine dikkat çekiyor.
Hazımsızlık: Sakızın aşırı çiğnenmesi, karın ağrısı ve hazımsızlık gibi sorunlara yol açabilir. Mide ekşimesini tetikleyen bu alışkanlık, hazımsızlık kaynaklı ağrılara neden olabilir. Özellikle şekerli sakızlar, diş çürümelerine de zemin hazırlayabilir.
İshal: Uzun süre sakız çiğnemek, bağırsaklarda tahrişe yol açabilir. Sakızın içeriğindeki metol ve sorbitol gibi bileşenler, bağırsak tahrişini artırarak ishal sorununu tetikleyebilir.