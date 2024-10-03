Ağzından Sakızı Düşürmeyenlere Kötü Haber: Bunu Duyunca Bir Daha Sakız Çiğnemeyeceksiniz

Yapılan araştırmalar, sakızın 15 dakikadan daha uzun süre çiğnenmesinin sağlık üzerinde zararlı etkileri olduğunu göstermiştir. 15 dakikaya kadar olan süre, sakız çiğnemeyi sağlıklı bir alışkanlık haline getirirken, bu sürenin aşılması çeşitli sorunlara yol açabilir. İşte uzun süre sakız çiğnemenin olumsuz etkileri: