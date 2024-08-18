Ağustosta Ekilip Hasadı Ekimde Yapılıyor: Altın Kadar Değerli Her Derde Deva

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) tarafından yürütülen proje kapsamında, 10 dekar alanda safran ekimi gerçekleştirildi. Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan Safranbolu safranının üretimiyle, bölge ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

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Ağustosta Ekilip Hasadı Ekimde Yapılıyor: Altın Kadar Değerli Her Derde Deva - Resim: 1

"Safranbolu Safranı Yetiştiriciliği Projesi" çerçevesinde, Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde 10 üretici, birer dekar alanda safran ekimi yaptı. Üreticilere 38 bin lira hibe ve geri kalanı faizsiz 4 yıl vadeli toplamda 190 bin lira kredi desteği sağlandı.

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, projenin, Türkiye’yi ileriye taşıyacak ve vatandaşların refahını artıracak önemli bir adım olduğunu belirterek, safranın çok değerli bir bitki olduğunu vurguladı. Yazıcı, "Bu emekle üretim alanlarını artırarak Safranbolu safranını gelecek nesillere aktaracağız. Safranbolu safranı, Avrupa'da da tanınan bir ürün haline geldi" dedi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ise, orman köylülerinin kalkındırılması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Amacımız, orman köylülerimizin ekonomik seviyelerini artırmak ve safran üretiminin devamlılığını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından protokol üyeleri ve üreticiler, safran soğanlarını toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA

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