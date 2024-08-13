Ağustos Ayında Çiçeklerine Su Yerine Bunu Verin Daha İyi Gelişiyorlar

Özellikle Ağustos ayında, bitkilerin ihtiyaç duyduğu su miktarı artar. Ancak, sadece su vermek bitkilerin sağlıklı gelişimi için yeterli olmayabilir. Araştırmalar gösteriyor ki, bitkilerin topraklarına zaman zaman mineral takviyesi yapılması, onların daha iyi gelişmelerini sağlayabilir.

Kuru maya ile bitki besini yapımı



Sadece iki malzeme ile tüm evlerde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bu sihirli karışımı hazırlamak için gerekli olan malzemeler şunlardır 1 yemek kaşığı yada 1 paket (10 gr.) kuru maya 3 litre su.