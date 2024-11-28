Ağrı Kesicileri Hemen Çöpe Atın: Bilim İnsanları Şaşkın

24 SAAT ETKİLİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Araştırmacılar, 3E1 antikorunu fareler üzerinde deneyerek etkinliğini ve güvenliğini test ettiler. Sonuçlar, antikorun ağrıyı önemli ölçüde azalttığını ve bu etkinin 24 saate kadar sürdüğünü gösterdi. Ayrıca, antikorun herhangi bir yan etkiye neden olmadığı gözlemlendi.