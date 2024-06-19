Ağız kokusunu tek seferde kesip atıyor: Nefesiniz ferahlayacak. Ağız kokusunu ne yok eder?

Ağız kokusu, kadın erkek fark etmeksizin hemen herkesin muzdarip olduğu durumlardan bir tanesi olurken, ağız kokusuna sebep olan belli başlı unsurlar bulunmaktadır.

Ağız kokusunun uzun süreli devam etmesi durumunda uzman bir hekim kontrolüne gitmek ve gerekli tetkiklerin yapılmasını sağlayabilmek son derece önemlidir.

Bunun yanı sıra ağız kokusunu kısa sürede yok edebilmek ve ağız içerisinin fresh bir durumda olmasını sağlayabilmek için bu formülü uygulamayı ihmal etmeyin.

İşte ağız kokusunu yok edecek o etkili formül...