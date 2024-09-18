Ağda, Cımbız ve Tıraş Bıçağına Veda Edeceksiniz: 1 Kaşığı Tüyleri Avuç Avuç Döküyor
İstenmeyen tüylerden kurtulmak için çeşitli doğal yöntemler kullanılabilir.
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Bazı yöntemlerin cilde zarar verebileceği endişesi bulunmaktadır. Ağda, cildi zamanla sarkıtabilirken, ustura ve cımbız gibi araçlar kılları kalınlaştırabilir. Fakat, yüz tüylerinden doğal yöntemlerle kurtulmak mümkün. İşte bazı etkili yöntemler:
Nohut Unu ve Zerdeçal
Geleneksel Hint yöntemlerinden biri olan bu yöntemde eşit miktarda nohut unu ve zerdeçalı karıştırın. Üzerine su ekleyerek bir macun elde edin. Macunu tüy almak istediğiniz bölgelere uygulayın ve kuruyana kadar bekleyin. Ardından, ılık suyla nazikçe durulayın.
Yumurta Maskesi
Yumurta maskesi, etkili sonuçlar verebilecek bir yöntemdir. Bir yemek kaşığı şeker, bir yumurta beyazı ve yarım yemek kaşığı peygamber çiçeğini karıştırın. Bu karışımı kalın şekilde tüylü bölgelere uygulayıp kurumasını beklemeniz gerekiyor. Maskeyi çıkardığınızda bazı tüylerin de geldiğini göreceksiniz. Durulamanın ardından sakinleştirici bir nemlendirici uygulamayı unutmayın.
Çay Ağacı ve Lavanta Yağları
Bilimsel çalışmalar, çay ağacı ve lavanta yağlarının, erkek tipi tüy büyümesini azaltmada etkili olabileceğini göstermiştir. 4-6 damla çay ağacı yağını bir çay kaşığı lavanta yağıyla karıştırın ve bu karışımı günde 2-3 kez cildinize uygulayın.
Yulaf Maskesi
Yulaf ezmesi, hafif bir peeling etkisi sağlayan doğal bir bileşendir. Bir yemek kaşığı balı, yarım çay kaşığı iri öğütülmüş yulaf ezmesi ve 6-8 damla limon suyunu karıştırarak bir macun hazırlayın. Bu karışımı yüzünüze sürün ve 15-20 dakika bekletin. Kuruduktan sonra, dairesel hareketlerle nazikçe ovun ve ardından ılık suyla durulayın. İşlemi tamamladıktan sonra cildinizi nemlendirici ile beslemeyi unutmayın.
Tuz ve Limon
Limonun cilt üzerindeki faydaları bilinir. Tuz ile karıştırıldığında, kıl köklerini yumuşatarak tüylerin zamanla azalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, ağda sonrası lekeleri gidermede etkilidir. Bir miktar limon suyunu 1 çay kaşığı tuz ile karıştırın ve bir sprey şişesine doldurun. Karışımı uygulamayı istediğiniz bölgelere sürerek 15 dakika süresince bekleyin. Ardından ılık suyla yıkayın. Haftada bir bu yöntemi tekrarlamanız önerilir.
Türk Kahvesi ve Karbonat
Türk kahvesi, ciltte peeling olarak kullanılır ve yenileyici etkileri vardır. Kahve ile antibakteriyel özelliğe sahip karbonatı karıştırarak istenmeyen tüylerde etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.