Ağda, Cımbız ve Tıraş Bıçağına Veda Edeceksiniz: 1 Kaşığı Tüyleri Avuç Avuç Döküyor

Bazı yöntemlerin cilde zarar verebileceği endişesi bulunmaktadır. Ağda, cildi zamanla sarkıtabilirken, ustura ve cımbız gibi araçlar kılları kalınlaştırabilir. Fakat, yüz tüylerinden doğal yöntemlerle kurtulmak mümkün. İşte bazı etkili yöntemler:

Nohut Unu ve Zerdeçal

Geleneksel Hint yöntemlerinden biri olan bu yöntemde eşit miktarda nohut unu ve zerdeçalı karıştırın. Üzerine su ekleyerek bir macun elde edin. Macunu tüy almak istediğiniz bölgelere uygulayın ve kuruyana kadar bekleyin. Ardından, ılık suyla nazikçe durulayın.

Yumurta Maskesi

Yumurta maskesi, etkili sonuçlar verebilecek bir yöntemdir. Bir yemek kaşığı şeker, bir yumurta beyazı ve yarım yemek kaşığı peygamber çiçeğini karıştırın. Bu karışımı kalın şekilde tüylü bölgelere uygulayıp kurumasını beklemeniz gerekiyor. Maskeyi çıkardığınızda bazı tüylerin de geldiğini göreceksiniz. Durulamanın ardından sakinleştirici bir nemlendirici uygulamayı unutmayın.

Çay Ağacı ve Lavanta Yağları

Bilimsel çalışmalar, çay ağacı ve lavanta yağlarının, erkek tipi tüy büyümesini azaltmada etkili olabileceğini göstermiştir. 4-6 damla çay ağacı yağını bir çay kaşığı lavanta yağıyla karıştırın ve bu karışımı günde 2-3 kez cildinize uygulayın.