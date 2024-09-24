Ağaca Çivi Gibi Çakıp 50 Bin Tane Saklıyorlar! Yanından Geçen Kimse Anlamıyor
Ormandaki hemen hemen her ağaca adeta çekiçle çakar gibi çakıp 50 bin tane saklıyorlar. Ağaçların yanından geçen kimse fark etmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ağaçkakanlar, doğanın en ilginç canlılarından biridir. Bu kuşlar, ağaç kabuklarını gagalarıyla delip, altında gizlenen böcekler ve tırtıllarla beslenirler. Kafatasları son derece sağlamdır ve beyinlerini koruyan kemik yapısı, ağaçlara vurarak oluşturdukları darbelerden zarar görmelerini engeller.
Bu kuşlar, yiyeceklerini diğer hayvanlardan koruma konusunda doğal bir yeteneğe sahiptir. Gagalarıyla ağaçlara oyuklar açarak, meşe palamutlarını bu oyuklarda saklarlar. Ağaçkakanlar, meşe palamutlarını ağaç gövdesine çekiç gibi vurarak doğada hayatta kalma mücadelesi verirler ve en sert ağaçlara bile kolaylıkla oyuk açabilirler.
Kış aylarında yiyecek bulmak amacıyla, yaz boyunca ölü ağaç kütüklerine delikler açar ve bu delikleri meşe palamutlarıyla doldururlar. Bir ağaçta yaklaşık 50 bin meşe palamudu saklayabilirler. Yanından geçen insanlar ise bu ağaçların içindeki meşe palamutlarının varlığını fark edemez.
ÇİVİ GİBİ ÇAKIP SAKLIYORLAR
Ağaçkakanlar, gagalarıyla ağaçların içini oyarak 50 bin meşe palamudunu saklayıp yiyeceklerini diğer hayvanlardan korurlar. Palamutları, her deliğe tek bir taneyle yerleştirirken çivi gibi çakarlar, ancak bu işlem oldukça zaman alıcıdır. Çünkü doğru büyüklükte palamut bulup uygun deliklere yerleştirmeleri gerekmektedir.
Eğer açtıkları delik palamuttan büyükse, palamut gevşeyerek diğer kuşlar tarafından alınabilir; delik çok küçükse, palamut zorla yerleştirilir ve zarar görür. Bu nedenle ağaçkakanlar, deneme yanılma yoluyla en uygun delikleri açmaya çalışır. Zamanla palamutlar küçülüp kurur, bu nedenle yenileriyle değiştirilmelidir. Sonuç olarak, büyük bir ağaçta tam olarak 50.000 meşe palamudu biriktirebilirler.