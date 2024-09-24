Ağaca Çivi Gibi Çakıp 50 Bin Tane Saklıyorlar! Yanından Geçen Kimse Anlamıyor

Eğer açtıkları delik palamuttan büyükse, palamut gevşeyerek diğer kuşlar tarafından alınabilir; delik çok küçükse, palamut zorla yerleştirilir ve zarar görür. Bu nedenle ağaçkakanlar, deneme yanılma yoluyla en uygun delikleri açmaya çalışır. Zamanla palamutlar küçülüp kurur, bu nedenle yenileriyle değiştirilmelidir. Sonuç olarak, büyük bir ağaçta tam olarak 50.000 meşe palamudu biriktirebilirler.