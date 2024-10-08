Ağaç Mevsimleri Şaşırdı, İkinci Kez Meyve Verdi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir bahçede bulunan ceviz ağacı, sonbaharda beklenmedik bir şekilde ikinci kez meyve verdi. Duruma şaşıran köy sakinleri, bu olayı ilk kez yaşadıklarını belirtti.

Ağaç Mevsimleri Şaşırdı, İkinci Kez Meyve Verdi

Çorum’un Sungurlu ilçesi Mehmetbeyli köyünde yaşayan Ercan Durak’a ait bahçede bulunan ceviz ağaçlarından biri sonbahar mevsiminde beklenmedik şekilde ikinci kez meyve verdi.

Yıllardır bahçesinde ceviz ağaçları bulunduğunu söyleyen Ercan Durak, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade etti. Durumu görünce şaşırdığını kaydeden Durak, "Ceviz ağacının aynı yıl içinde ikinci kez meyve vermesi karşısında şaşırdım. Bu yıla kadar böyle bir durumla karşılaşmadım" dedi.

Kaynak: İHA

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