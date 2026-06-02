Afrika Sıcaklıkları Geliyor: Kavurucu Günler Kapıda! 40 Dereceyi Göreceğiz

Küresel iklim değişikliği ve El Nino tartışmaları dünya genelinde yeniden gündemin üst sıralarında yer alırken, uzmanlar Türkiye’nin de giderek artan sıcak hava dalgalarından etkilendiğine dikkat çekiyor. İlkbahar aylarında görülen yağışların tarım ve su kaynakları açısından olumlu etkiler oluşturduğunu belirten uzmanlar, buna rağmen mevsim geçişlerinin hızlandığını ve sıcaklıkların aniden yükseldiğini vurguluyor.

Mayıs ayının son günleriyle birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklarda belirgin artış yaşanırken, İstanbul Aydın Üniversitesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Özdemir, bu haftadan itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının yurt genelinde etkili olacağını söyledi.

EL NİNO TÜRKİYE’DE SANILDIĞI GİBİ ETKİLİ DEĞİL

Son dönemde sık sık gündeme gelen El Nino tartışmalarını değerlendiren Dr. Güven Özdemir, Türkiye’de yaşanan sıcak hava ve kuraklık koşullarının yalnızca El Nino ile açıklanamayacağını belirtti.

Türkiye’de hava olaylarını etkileyen temel unsurların toprak nemi, kuraklık seviyesi, Akdeniz ve Ege’deki deniz yüzeyi sıcaklıkları ile Afrika’dan taşınan sıcak hava sistemleri olduğunu ifade eden Özdemir, Atlas Okyanusu üzerindeki yüksek basınç sistemlerinin de önemli rol oynadığını söyledi.

Uzman isim, Akdeniz Havzası’nın son yıllarda dünyanın en hızlı ısınan bölgeleri arasında yer aldığına dikkat çekerek, bu yaz Türkiye’de sıcaklık rekorlarının görülmesinin sürpriz olmayacağını ifade etti.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir’e göre, Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası özellikle Ege Bölgesi, İç Anadolu ve Marmara’nın güney kesimlerinde etkisini güçlü şekilde hissettirecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirten Özdemir, Ankara, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde sıcaklık artışlarının daha belirgin olacağını söyledi.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise mevcut sıcaklıkların daha da yükselmesi bekleniyor. Özellikle Aydın, Manisa, Denizli ve bazı günlerde Muğla ile İzmir çevrelerinde termometrelerin 36 dereceyi aşabileceği ifade ediliyor.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECEYİ BULABİLİR

Uzmanlara göre rüzgârın zayıf kaldığı bölgelerde hissedilen sıcaklık değerleri daha da yüksek olacak. Özellikle nem oranının artmasıyla birlikte Marmara Bölgesi’nde dahi hissedilen sıcaklığın yer yer 40 dereceyi aşabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Hürriyet