Afrika Sıcakları Geliyor: Kavrulacağız! Hissedilen Sıcaklık 40 Dereceye Çıkacak

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Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye genelinde etkisini göstermeye hazırlanıyor. Mayıs ayında etkili olan kuvvetli sağanakların ardından haziran ayıyla birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir yükseliş başladı.

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası önümüzdeki günlerde yurt genelinde hissedilecek. Özellikle batı ve güney bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta boyunca etkili olacak lodos nedeniyle İstanbul’da sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağını ifade etti. Ege Bölgesi’nde de sıcaklıkların 30 dereceyi aşacağını belirten Çalışkan, İç Anadolu’da termometrelerin 26 ila 28 derece arasında seyredeceğini söyledi.

Akdeniz Bölgesi’nde ise bunaltıcı sıcakların etkisini artıracağı belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle güneş altında hissedilen sıcaklığın 40 dereceye yaklaşabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Karadeniz, İç Anadolu ve doğu bölgelerinde akşam saatlerinde yerel sağanak geçişlerinin görülebileceği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün İstanbul’da hava sıcaklığı 29 derece olacak. Ankara’da 26, İzmir’de ise 33 derece ölçülmesi bekleniyor. Marmara ve Ege’de birçok ilde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağı tahmin edilirken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da yer yer sağanak yağış görülecek.

Akdeniz Bölgesi’nde ise Antalya’da 25, Adana’da 29 ve Hatay’da 27 derece sıcaklık bekleniyor.

Sıcak hava dalgasının ilerleyen günlerde etkisini daha da artıracağı belirtilirken, perşembe günü İstanbul’da sıcaklığın 31 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Ankara’da 27, İzmir’de ise 31 derecelik hava sıcaklığı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, Marmara’nın doğusu ile İç Ege’de sıcaklıkların 32-33 derece seviyelerine ulaşabileceğini ifade ederken, sıcak hava dalgasının hafta sonu boyunca da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: NTV