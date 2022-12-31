Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu aşkı bitti: Ayrılık nedenini açıkladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’yla 4 yıllık ilişkilerinin bitme sebebini açıkladı

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Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu aşkı bitti: Ayrılık nedenini açıkladı - Resim: 1

Yalı Çapkını dizisiyle gündemde olan oyuncu Afra Saraçoğlu, oyuncu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’yla 4 yıllık ilişkilerinin bitme sebebini açıkladı

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Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu aşkı bitti: Ayrılık nedenini açıkladı - Resim: 2

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun 4 yıllık ilişkisinin, dizi partneri Mert Ramazan Demir sebebiyle bittiği iddia edilmişti.

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Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu aşkı bitti: Ayrılık nedenini açıkladı - Resim: 3

Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgli yazılı bir açıklama yayınladı.

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Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu aşkı bitti: Ayrılık nedenini açıkladı - Resim: 4

Saraçoğlu açıklamasında, ""Birkaç gündür basında hakkımızda çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

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