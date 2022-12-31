Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu aşkı bitti: Ayrılık nedenini açıkladı
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’yla 4 yıllık ilişkilerinin bitme sebebini açıkladı
Yalı Çapkını dizisiyle gündemde olan oyuncu Afra Saraçoğlu, oyuncu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’yla 4 yıllık ilişkilerinin bitme sebebini açıkladı
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun 4 yıllık ilişkisinin, dizi partneri Mert Ramazan Demir sebebiyle bittiği iddia edilmişti.
Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgli yazılı bir açıklama yayınladı.
Saraçoğlu açıklamasında, ""Birkaç gündür basında hakkımızda çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.