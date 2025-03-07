Adıyaman'da Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 ADZ 976 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Y.G. (20) ve İ.K. (17) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA