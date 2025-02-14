Adını Kimse Bilmiyor, Faydası Say Say Bitmiyor: Balkonda Yetişiyor 1 Damla Su İstemiyor
Son yıllarda üretimi artan, hem lezzetli hem de faydaları say say bitmeyen goji berry meyvesi, Asya ülkelerinde geleneksel bir ilaç olarak kullanılıyor. Türkiye'de çoğu kişi adını bilmiyor ama vücudun yenilenmesinde dinç ve diri kalmasında rol oynuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Sağlıklı yaşam trendlerinin yükselişiyle birlikte, beslenme alışkanlıklarımızda da önemli değişiklikler yaşandı. Son yıllarda popülerliği hızla artan besinlerden biri de goji berry yani kurt üzümü. Bu meyve, hem lezzetli hem de sağlıklı bir besin olarak öne çıkıyor. İçeriğindeki zengin vitamin ve mineraller sayesinde birçok hastalığa karşı koruyucu etkisi bulunuyor. İşte goji berrynin bilinmeyen faydaları...
FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Goji berry, Asya kökenli, kırmızı renkli ve tatlı bir meyvedir. İçeriğindeki zengin vitamin ve mineral sayesinde sağlığa birçok faydası bulunur. Özellikle antioksidan özelliğiyle öne çıkan goji berry, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.
BALKONDA YETİŞİYOR FAZLA SU İSTEMİYOR
Öte yandan bu meyveyi evde yetiştirmek de oldukça kolay. Güneşli bir yerde, en az 20 litrelik bir saksıda goji berryi yetiştirebilirsiniz. Goji berry, yaz aylarında düzenli olarak çiçek açar ve meyve verir. Goji berry, kuraklığa dayanıklı yapısı sayesinde fazla su istemez.
GOJİ BERRYNİN FAYDALARI NELER?
Yüksek antioksidan içeriği sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur.
İçeriğindeki lutein ve zeaksantin sayesinde gözleri zararlı ışınlardan korur ve yaşa bağlı göz hastalıklarının riskini azaltır.
İnsülin duyarlılığını artırarak diyabet yönetimine yardımcı olabilir.
A vitamini içeriği sayesinde cildin yenilenmesini destekler ve yaşlanma etkilerini geciktirir.
İçeriğindeki doğal şekerler sayesinde vücuda enerji verir.
GOJİ BERRY NASIL TÜKETİLİR?
Goji berry'i taze veya kurutulmuş olarak tüketebilirsiniz. Kurutulmuş goji berry, daha uzun süre saklanabilir ve çeşitli tariflerde kullanılabilir. Yoğurt, müsli veya salatalara ekleyerek tüketebilirsiniz. Ayrıca, goji berry'i sıcak suda demleyerek çay olarak da tüketebilirsiniz.