Adını Kimse Bilmiyor, Faydası Say Say Bitmiyor: Balkonda Yetişiyor 1 Damla Su İstemiyor

Sağlıklı yaşam trendlerinin yükselişiyle birlikte, beslenme alışkanlıklarımızda da önemli değişiklikler yaşandı. Son yıllarda popülerliği hızla artan besinlerden biri de goji berry yani kurt üzümü. Bu meyve, hem lezzetli hem de sağlıklı bir besin olarak öne çıkıyor. İçeriğindeki zengin vitamin ve mineraller sayesinde birçok hastalığa karşı koruyucu etkisi bulunuyor. İşte goji berrynin bilinmeyen faydaları...