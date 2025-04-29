Adana'da Yağmur Duası Viral Oldu, Sonrası Şaşkınlık Yarattı

Adana’da yağmur duası eden genç kadının videosu sosyal medyada gündem oldu. Duasının ardından çalıştığı iş yerini su basan Esra Kantaş, yaşananlara kendisi de şaşırdı. Tepkiler karşısında açıklama yapan Kantaş, videonun kurgu olmadığını ve dua sözlerinin anlık geliştiğini söyledi.

Son Güncelleme:

Adana’da 26 Nisan Cumartesi sabah saatlerinde başlayan ve öğleye kadar etkisini sürdüren sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Yollar göle dönerken, birçok ev ve iş yerini su bastı. Bu sırada sosyal medyada hızla yayılan bir video ise dikkat çekti.

ETTİĞİ DUA GERÇEK OLDU

Videoda yer alan Esra Kantaş, çay içerken başlayan yağmur karşısında gözlerini kapatarak, "Daha çok yağmur yağsın, daha çok yağsın, öyle bir yağsın ki, gökyüzü gözükmesin" diye dua etti. Ancak kısa bir süre sonra yağmurun şiddeti arttı ve çalıştığı iş yerini su bastı. Kantaş, su baskını nedeniyle iş yerinde maddi zarar oluştuğunu söyledi.

VİRAL OLDU

Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan Kantaş’ın videosu kısa sürede binlerce kez izlendi. O anların tamamen spontane geliştiğini ve kurgu olmadığını söyleyen Kantaş, olayın sıradan bir günün parçası olarak başladığını ifade etti. “Sadece çayımı içerken yağmuru izledim ve içimden öyle bir dua geldi” diyen genç kadın, ardından yaşananlara kendisinin de şaşırdığını dile getirdi.

YORUMLARA YANIT VERDİ

Sosyal medyada gelen yorumların ise oldukça farklı tepkiler içerdiğini belirten Kantaş, “Kimi işten çıkarılmamı istedi, kimi Fenerbahçe için dua etmemi... Kimileri de dışarıda zor durumda olan hayvanları düşünmem gerektiğini yazdı. Ben işimden çıkarılmıyorum. Fenerbahçeli de değilim, o yüzden Fenerbahçe için dua etmeyeceğim. Ayrıca ben de hayvanseverim, evde hayvan besliyorum.” diyerek tepkilere yanıt verdi.

Ankara’da Vatandaşlar Yağmur İçin El AçtıAnkara’da Vatandaşlar Yağmur İçin El AçtıYurttan Haberler
Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı: Üçü Birden Vuracak!Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı: Üçü Birden Vuracak!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Sağanak yağış Adana Sosyal Medya
Son Güncelleme:
330 Yıldır Tarihe Meydan Okuyor: 2 Devlet, 15 Padişah, 12 Cumhurbaşkanı Gördü... 330 Yıldır Tarihe Meydan Okuyor
Ünlü Astrolog Açıkladı: Evren 'Hazır Mısın?' Diye Soruyor, Mayıs'ta Bu Burçlar İçin Büyük Dönüşüm Başlıyor Ünlü Astrolog Açıkladı: Evren 'Hazır Mısın?' Diye Soruyor, Mayıs'ta Büyük Dönüşüm Başlıyor
Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı
İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda
ÇOK OKUNANLAR
İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı
Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu
Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme: Hasar Kriterleri Tümden Değişti Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme: Hasar Kriterleri Tümden Değişti
Türkiye'nin Kalbindeki Tarım ve Hayvancılık Devi İflas Bayrağını Çekti! Sektörde Beklenmedik Çöküş Türkiye'nin Kalbindeki Tarım ve Hayvancılık Devi İflas Bayrağını Çekti! Sektörde Beklenmedik Çöküş
Emiralem'de Hasat Gecikmeli Başladı! Fiyatlar Tarlada 80, Markette 130 Liraya Satılıyor Emiralem'de Hasat Gecikmeli Başladı! Fiyatlar Tarlada 80, Markette 130 Liraya Satılıyor