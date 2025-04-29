Adana'da Yağmur Duası Viral Oldu, Sonrası Şaşkınlık Yarattı

Adana’da 26 Nisan Cumartesi sabah saatlerinde başlayan ve öğleye kadar etkisini sürdüren sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Yollar göle dönerken, birçok ev ve iş yerini su bastı. Bu sırada sosyal medyada hızla yayılan bir video ise dikkat çekti.

ETTİĞİ DUA GERÇEK OLDU

Videoda yer alan Esra Kantaş, çay içerken başlayan yağmur karşısında gözlerini kapatarak, "Daha çok yağmur yağsın, daha çok yağsın, öyle bir yağsın ki, gökyüzü gözükmesin" diye dua etti. Ancak kısa bir süre sonra yağmurun şiddeti arttı ve çalıştığı iş yerini su bastı. Kantaş, su baskını nedeniyle iş yerinde maddi zarar oluştuğunu söyledi.

VİRAL OLDU

Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan Kantaş’ın videosu kısa sürede binlerce kez izlendi. O anların tamamen spontane geliştiğini ve kurgu olmadığını söyleyen Kantaş, olayın sıradan bir günün parçası olarak başladığını ifade etti. “Sadece çayımı içerken yağmuru izledim ve içimden öyle bir dua geldi” diyen genç kadın, ardından yaşananlara kendisinin de şaşırdığını dile getirdi.

YORUMLARA YANIT VERDİ

Sosyal medyada gelen yorumların ise oldukça farklı tepkiler içerdiğini belirten Kantaş, “Kimi işten çıkarılmamı istedi, kimi Fenerbahçe için dua etmemi... Kimileri de dışarıda zor durumda olan hayvanları düşünmem gerektiğini yazdı. Ben işimden çıkarılmıyorum. Fenerbahçeli de değilim, o yüzden Fenerbahçe için dua etmeyeceğim. Ayrıca ben de hayvanseverim, evde hayvan besliyorum.” diyerek tepkilere yanıt verdi.

Kaynak: İHA