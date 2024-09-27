Acun Ilıcalı Dominik'i İptal Etti: Survivor'ın Yeni Sezonunu Türkiye'nin O Şehrinde Çekecek!

Tv8 ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, ekranların çok izlenen televizyon yarışmasına yönelik dikkat çeken bir karara imza attı.

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Acun Ilıcalı Dominik'i İptal Etti: Survivor'ın Yeni Sezonunu Türkiye'nin O Şehrinde Çekecek! - Resim: 1

Türkiye'de başladığı sunuculuk ve yapımcılık kariyerinde gösterdiği olağanüstü başarı ile "Televizyonun dahi çocuğu" olarak anılan Acun Ilıcalı, başarısını yurt dışı prodüksiyonlarına taşıma kararı alarak geçtiğimiz yıllarda dünyanın birçok farklı ülkesinde yarışma programı düzenlemeye başlamıştı.

Yunanistan, Romanya, ABD gibi ülkelerde reyting rekorları kıran yarışmalar düzenleyen Acun Ilıcalı, Türkiye'de de ilgiyle takip edilen Survivor yarışmasına alternatif formatlar geliştirirken, bu programların çekimini de Dominik Cumhuriyeti'nde kurduğu oyun alanlarında gerçekleştirmekteydi.

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Ilıcalı, artan maliyetler gerekçesiyle dikkat çeken bir karara imza atarak yarışma programlarından bazılarını Türkiye'ye taşırken, hangi şehirlerde parkur kurulumuna başladığı belli oldu. Böylelikle geçtiğimiz yıllarda Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen yarışmanın yeni adresi Türkiye olmuş oldu.

Bu kararın ardından Survivor yarışmasının da Türkiye'ye taşınacağı iddia edilirken, Acun Ilıcalı bu soruya net şekilde yanıt verdi.

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