Açık Sarı, Koyu Sarı, Turuncu: Yumurtaların Sarısının Farklı Tonda Olmasının Nedeni Belli Oldu

YUMURTA SARISININ RENGİNE DİKKAT

Doğal ortamda beslenen tavukların yumurtaları, genellikle daha yüksek miktarda A, D, E ve K vitaminleri içerir. Bu vitaminler, göz sağlığı, bağışıklık sistemi ve kemik sağlığı için önemlidir.

Yumurta sarısının rengi, tavuğun yaşam koşullarına dair de ipuçları verir. Doğal ortamda beslenen tavukların yumurtaları genellikle daha koyu renkli ve besleyici olur.

Yumurta sarısının rengi, tüketicilere tavuğun beslenme şekli hakkında bilgi verir ve daha bilinçli seçim yapmalarına yardımcı olur.