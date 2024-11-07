Aç Karnına Tüketildiğinde Göbek Yağlarını Eritiyor: İşte Mucizevi Meyve

Tatlı ve canlı lezzetiyle bilinen papaya, sabah erken saatlerde veya aç karnına tüketildiğinde vücuda önemli yararlar sağlar. Enzimler, antioksidanlar ve vitaminlerle dolu olan bu düşük kalorili meyve, A, C, E ve K vitaminlerinin yanı sıra lif, kalsiyum, magnezyum ve potasyum içerir. 157 gramlık bir dilimi yaklaşık 68 kalori olan papaya, düşük kalorili ve lif açısından zengin yapısı sayesinde kilo kontrolünde yardımcı olur.

Papaya, milkshake veya smoothie şeklinde hazırlanabilir, salatalara eklenebilir ya da kuru haliyle tüketilebilir. Ayrıca, tohumları hardal ve karabiberle karıştırılarak da yenebilir.