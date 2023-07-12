Christina Aguilera, Türkiye'deki ilk konserini Antalya'da verecek
ABD'li ünlü pop yıldızı Christina Aguilera, Türkiye'ye geliyor. Aguilera, Türkiye'deki ilk konserini Antalya'nın Belek ilçesinde verecek.
ABD'li ünlü pop yıldızı Christina Aguilera, Türkiye'deki ilk konserini Antalya'nın Belek ilçesinde verecek.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Aguilera, "Regnum Live in Concert" etkinlikleri kapsamında Regnum Carya Pearl Event Area'da 8 Ağustos'ta hayranlarıyla buluşacak.
Dünyaca ünlü sanatçı Aguilera, 7 kez Grammy Ödülüne değer görüldü.
Müzik kariyerine 1999'da "Christina Aguilera" albümüyle başlayan sanatçı, şimdiye kadar 9 albüme imza attı.
Aguilera en çok "Genie in a Bottle", "Lady Marmalade", "Hurt", "Candyman" ve "I Turn to You" adlı şarkılarıyla tanınıyor.
Kaynak: AA