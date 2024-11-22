A, B, C ve K Vitaminleriyle Tam Doğanın Şifa Deposu: Lokman Hekim'in Favorisi

GELENEKSEL TIPTAKİ YERİ VE KULLANIM ALANLARI

Isırgan otu, eklem ağrıları, siyatik ve lumbago gibi rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılıyor. Kan dolaşımını destekleyen, kan şekerini dengeleyen ve hormon sorunlarına iyi gelen bu şifalı bitki, birçok kişi tarafından çay olarak tüketiliyor. Isırgan otunun kök, yaprak ve sap kısımlarından elde edilen içerikler, hem geleneksel hem de modern tıpta geniş bir kullanım alanına sahip.

Ülkemizde özellikle Karadeniz Bölgesi'nin uygun iklim koşullarında yetişen ısırgan otundan tekstil ve ilaç sanayisinde de yararlanılıyor. Bitkinin lifleri tekstil sektöründe kullanılırken, tıbbi özellikleri sayesinde ilaç sanayisinde önemli bir ham madde olarak değerlendiriliyor.