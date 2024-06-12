98 yaşında ölen İkinci Dünya Savaşı gazisi 'en yaşlı organ bağışçısı' oldu

ABD'de 98 yaşında vefat eden savaş gazisi Orville Allen, organ bağışıyla hayat kurtardı. Allen, tarihe geçen 'en yaşlı organ bağışçısı' oldu.

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98 yaşında ölen İkinci Dünya Savaşı gazisi 'en yaşlı organ bağışçısı' oldu

ABD'de 29 Mayıs'ta vefat eden ve karaciğeri bir hastaya nakledilen İkinci Dünya Savaşı ve Kore Savaşı gazisi ve eğitimci Orville Allen, 98 yaşında "en yaşlı organ bağışçısı" ünvanını aldı.

ABD basınındaki haberlere göre, Allen'in kızı Linda Mitchelle, babasının 27 Mayıs'ta Missouri eyaletine bağlı Poplar Bluff şehrinde fırtınanın ardından oluşan enkazı temizlerken düştüğünü ve o ana kadar sağlıklı olduğunu belirtti.

Mitchelle, 98 yaşındaki babasının bu hadiseden 2 gün sonra öldüğünü kaydederek, ölmeden önce doktorların babasına organ bağışlayıp bağışlamayacağını sorduğunu ve bu sorunun kendilerini şaşırttığını anlattı.

Allen'ın yaşı göz önüne alındığında, bu soru başta kızı olmak üzere akrabaları için sürpriz olsa da doktorlar, Allen'i muayene ederek organın nakil için uygun olduğuna karar verdi.

Allen'in karaciğeri, 72 yaşındaki bir kadına başarılı şekilde nakledildi. Böylece Allen, ABD'de en yaşlı organ bağışçısı oldu.

Organ Kurtarma ve Eğitim Merkezine göre, Batı Virginia'da 2021'de, 95 yaşında hayatını kaybeden Cecil Lockhart, ölümünden sonra organı bağışlanan en yaşlı kişi olarak kayıtlara geçmiş ve karaciğeri başarılı şekilde bir kadına nakledilmişti.

Kaynak: AA

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