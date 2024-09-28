92 milyon 200 bin hat sahibi uyarıldı! O tarihe kadar yapmayan ekstra ücret ödeyecek

Türkiye'de mobil abone sahiplerini ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 5G mobil iletişim teknolojisinin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte, kullanıcılar hem avantajları hem de bazı değişikliklerle karşı karşıya kalacak. Uzmanlar, bu yeni teknolojiyle ilgili uyarılarda bulunurken, özellikle eski telefon sahiplerinin 5G uyumlu SIM kartlara geçiş yapmaları gerekebileceğini belirtiyor. Eğer mevcut telefonunuz 5G teknolojisine uyumlu değilse, hat değişikliği zorunlu hale gelebilir ve bu işlem için ek ücret ödenmesi gerekecek.

5G UYUMLU TELEFON MODELLERİ

5G teknolojisi, yüksek hızda internet ve düşük gecikme süreleri vaat ediyor, bu da kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. 5G uyumlu telefon modelleri de belli oldu.

APPLE MODELLER

İşte 5G uyumlu telefon modelleri…

5G uyumlu Apple modelleri: Apple iPhone 13 Pro Max, Apple iPhone 13 Pro, Apple iPhone 13, Apple, iPhone 13 Mini, iPhone SE (2022), Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 12 Pro, Apple iPhone 12 ve Apple iPhone 12 Mini.

Kaynak: Haber Merkezi