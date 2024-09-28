92 milyon 200 bin hat sahibi uyarıldı! O tarihe kadar yapmayan ekstra ücret ödeyecek

Türkiye'de mobil abone sahipleri için önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce de duyurulan 5G mobil iletişim teknolojisi için uzmanlar tarafından uyarılar üst üste geliyor. Eski telefon sahiplerinin de yeni çıkacak 5G simlere uyumlu olmaması durumunda da hat değişikliği yapmaları gerekirken, hat sahiplerinin de ekstra ücret ödemesi gerekecek. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
92 milyon 200 bin hat sahibi uyarıldı! O tarihe kadar yapmayan ekstra ücret ödeyecek - Resim: 1

Türkiye'de mobil abone sahiplerini ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 5G mobil iletişim teknolojisinin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte, kullanıcılar hem avantajları hem de bazı değişikliklerle karşı karşıya kalacak. Uzmanlar, bu yeni teknolojiyle ilgili uyarılarda bulunurken, özellikle eski telefon sahiplerinin 5G uyumlu SIM kartlara geçiş yapmaları gerekebileceğini belirtiyor. Eğer mevcut telefonunuz 5G teknolojisine uyumlu değilse, hat değişikliği zorunlu hale gelebilir ve bu işlem için ek ücret ödenmesi gerekecek.

5G UYUMLU TELEFON MODELLERİ

5G teknolojisi, yüksek hızda internet ve düşük gecikme süreleri vaat ediyor, bu da kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. 5G uyumlu telefon modelleri de belli oldu.

APPLE MODELLER

İşte 5G uyumlu telefon modelleri…

5G uyumlu Apple modelleri: Apple iPhone 13 Pro Max, Apple iPhone 13 Pro, Apple iPhone 13, Apple, iPhone 13 Mini, iPhone SE (2022), Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 12 Pro, Apple iPhone 12 ve Apple iPhone 12 Mini.

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
Tıkanmış Duş Giderini En Hızlı Açan Teknik! Tesisatçıya Gerek Kalmıyor Tıkanmış Duş Giderini En Hızlı Açan Teknik! Tesisatçıya Gerek Kalmıyor
Gurbetten Kesin Dönüş Yaparak Çiftlik Kurdu: Yeni Koyun Irkı Üretti Tescil Bekliyor Gurbetten Kesin Dönüş Yaparak Çiftlik Kurdu: Yeni Koyun Irkı Üretti Tescil Bekliyor
Türk Kahvesinin Yanında Mutlaka 1 Bardak Oluyor! Meğer Bu Yüzden Su İkram Ediliyormuş…Osmanlı’ya Kadar Dayanıyor Türk Kahvesinin Yanında Mutlaka 1 Bardak Oluyor! Meğer Bu Yüzden Su İkram Ediliyormuş
Seneye Hızlı Büyümesi ve Güzel Çiçek Açması İçin Ekim Ayında Budamanız Gereken 3 Ağaç ve Bitki Seneye Hızlı Büyümesi ve Güzel Çiçek Açması İçin Ekim Ayında Budamanız Gereken 3 Ağaç ve Bitki
Anneanne ve Dedelerimiz Hep Yapardı: Kalorifer Peteklerinin Önüne Defne Yaprağı Koymak Meğer Bu İşe Yarıyormuş Kalorifer Peteklerinin Önüne Defne Yaprağı Koymak Meğer Bu İşe Yarıyormuş
İstanbullular İçin Son Şans, Acele Edin! Uzmanlar Uyardı İstanbullular İçin Son Şans, Acele Edin! Uzmanlar Uyardı
Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe
Arpa ve Buğdayı Bıraktı, Deneme Amaçlı Dikti! Şimdi Paraya Para Demiyor, Özel İzinle Getiriliyor Arpa ve Buğdayı Bıraktı, Deneme Amaçlı Dikti! Şimdi Paraya Para Demiyor, Özel İzinle Getiriliyor
Acun Ilıcalı Dominik'i İptal Etti: Survivor'ın Yeni Sezonunu Türkiye'nin O Şehrinde Çekecek! Acun Ilıcalı Dominik'i İptal Etti: Survivor'ın Yeni Sezonunu Türkiye'nin O Şehrinde Çekecek!
80 İli Solladı: Türkiye'nin Havası Temiz Tek Şehri 80 İli Solladı: Türkiye'nin Havası Temiz Tek Şehri
2025 Yılı Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? Oruç Ne Zaman Başlayacak? 2025 Yılı Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? Oruç Ne Zaman Başlayacak?
Bir Kadın Görünüşü Nedeniyle Uçağa Alınmadı: Nasıl Göründüğü Sosyal Medyada Tartışma Yarattı! Bir Kadın Görünüşü Nedeniyle Uçağa Alınmadı: Nasıl Göründüğü Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!