90'lık Neneler 18'lik Gençlere Taş Çıkartıyor: Sağlıklı Ömürlerinin Sırrı Meğer Buymuş

Manisa'da yaşayan 90 yaşındaki Pakize Tosun, Ümmü Kılıç ve Ümmü Ergin uzun ömürlerinin sırrını açıkladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi'nde yaşayan Pakize Tosun, Ümmü Kılıç ve Ümmü Ergin, 90 yaşında olmalarına rağmen zinde bir hayat sürüyor. Dostluk ve dayanışmanın ön planda olduğu Dadağlı Mahallesi'nde, Tosun, Kılıç ve Ergin, uzun ve sağlıklı hayatın sırlarını paylaştı. Kış hazırlıkları kapsamında geleneksel yöntemlerle yaptıkları tarhananın hem sağlıklı hem de faydalı bir gıda olduğunu belirten üçlü, bu gıdanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, sindirimi kolaylaştırdığını ve içerdiği yüksek besin değerleriyle vücudu hastalıklara karşı koruduğunu ifade etti.

arhana yapımını bir ritüel haline getiren üç komşu, bu gıdayı çocukluklarından beri tükettiklerini söyledi.

Hazırlık sürecinin ardından sabahın erken saatlerinde gelinleriyle evlerinin üstündeki beton zemine yaş tarhanaları sererek kurutmaya başlayan üçlü, bu geleneği sürdürmenin hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarına katkı sağladığını vurguladı.