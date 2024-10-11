83 Yaşında Damatsız Düğün Yaptı, Hikayesi Herkesi Duygulandırdı...

"ÇOCUKLUK AŞKIM TEK TARAFLIYDI"

Dansın ardından gazetecilere konuşan Sümbül Topbaş, çok mutlu olduğunu anlatarak, "Benim çocukluk aşkım tek taraflıydı. Hiç açılmadım ona karşı, sonrasında da hiç evlenmedim ve kimseyi sevmedim. Bugün hayallerim gerçek oldu, çok mutluyum. Hayallerimi gerçekleştiren herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin evlenmesini tavsiye ederim" dedi.