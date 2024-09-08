81 İlden Sadece Niğdeliler biliyor: Tam Şifa Deposu, Faydaları Saymakla Bitmiyor

Üzümden elde edilen bu özel besin, 8 ay gibi uzun bir raf ömrüne sahip. Hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi gören köfter tatlısı, özellikle enerji verici ve kan yapıcı özellikleriyle biliniyor. Aynı zamanda vücuttaki kumların atılmasına ve idrar söktürmeye yardımcı olan köfter, doğal bir şifa kaynağı olarak kabul ediliyor.