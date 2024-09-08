81 İlden Sadece Niğdeliler biliyor: Tam Şifa Deposu, Faydaları Saymakla Bitmiyor
Niğde’de hobi olarak başladıkları bağcılık, zamanla şifa deposu bir ürüne dönüştü. Kemerhisar beldesinde üretilen ve geleneksel yöntemlerle yapılan bu besin, kilosu 300 TL’ye kadar alıcı bulurken, yoğun taleplere yanıt vermek neredeyse imkansız hale geldi.
Yazgan ailesinin, 35 dönümlük üzüm bağlarında hobi olarak başladıkları üretim, kısa sürede büyük ilgi topladı. Geleneksel yöntemlerle yapılan köfter isimli bu doğal besin, özellikle sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Mehmet Yazgan, "Tamamen doğal ve geleneksel üretim olduğu için fazla üretim yapamıyoruz. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz" diyerek, ürünün yüksek talep gördüğünü vurguladı.
Üzümden elde edilen bu özel besin, 8 ay gibi uzun bir raf ömrüne sahip. Hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi gören köfter tatlısı, özellikle enerji verici ve kan yapıcı özellikleriyle biliniyor. Aynı zamanda vücuttaki kumların atılmasına ve idrar söktürmeye yardımcı olan köfter, doğal bir şifa kaynağı olarak kabul ediliyor.
Kansızlık şikayeti olanlar için birebir olan köfter, vücuda enerji sağlamasının yanı sıra, idrar yollarında biriken kumların atılmasına da yardımcı oluyor.
Geleneksel yöntemlerle üretildiği için talebe yetişmekte zorlanan köfter, Niğde’nin yerel lezzetlerinden biri olarak hem sağlık hem de lezzet arayanların gözdesi haline gelmiş durumda.