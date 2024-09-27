80 İli Solladı: Türkiye'nin Havası Temiz Tek Şehri
Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP), Türkiye’nin hava kalitesini gözler önüne seren Kara Rapor 2024’ü yayımladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Rapora göre, Türkiye’de hava kalitesi en iyi olarak değerlendirilen tek il Karadeniz Bölgesi'ndeki Sinop oldu. Ancak Sinop'ta yapılan ölçümler, tam anlamıyla kenti temsil etmiyor.
2023 yılı için PM10 ortalamalarına bakıldığında, Türkiye’de havası temiz olarak nitelendirilebilecek tek ilin Sinop olduğu ortaya çıktı. Ancak, bu veriler Sinop’u tam olarak temsil etmiyor. Çünkü il merkezindeki istasyonun veri eksikliği nedeniyle değerlendirmeye dahil edilmediği belirtildi.
Rapor ayrıca, Sinop’ta yeterli veri bulunan iki istasyondan birinin kırsal arka plan istasyonu olduğuna dikkat çekti. Bu durum, Sinop’un PM10 ortalamasını düşürdü.