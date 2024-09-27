80 İli Solladı: Türkiye'nin Havası Temiz Tek Şehri

Rapora göre, Türkiye’de hava kalitesi en iyi olarak değerlendirilen tek il Karadeniz Bölgesi'ndeki Sinop oldu. Ancak Sinop'ta yapılan ölçümler, tam anlamıyla kenti temsil etmiyor.

2023 yılı için PM10 ortalamalarına bakıldığında, Türkiye’de havası temiz olarak nitelendirilebilecek tek ilin Sinop olduğu ortaya çıktı. Ancak, bu veriler Sinop’u tam olarak temsil etmiyor. Çünkü il merkezindeki istasyonun veri eksikliği nedeniyle değerlendirmeye dahil edilmediği belirtildi.