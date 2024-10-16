80 At Binicisi Doğanın Tadını Çıkardı

Türkiye'nin farklı yerlerinden Bolu'nun At Yaylası'na gelen 80 binici, doğanın ve temiz havanın tadını çıkarırken atlarla şov yaptı.

Son Güncelleme:
80 At Binicisi Doğanın Tadını Çıkardı

Bolu'nun yılkı atlarıyla meşhur At Yaylası'nda sonbahar güzelliği yaşanıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden karavanlarıyla atlarını getiren 80 doğasever At Yaylası'na geldi. At Yaylası'nda sonbaharın tadını çıkan doğaseverler atlarına bindi. Atlarla doğada vakit geçiren 80 kişinin sosyal medyada paylaştığı görüntüler yoğun ilgi gördü.

Doğanın ve temiz havanın tadını çıkaran 80 binici atlarla şov yaptı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Kilo Vermek İsteyenlerin Baş Tacı! Kaşık Kaşık Yiyorlar Tam Bir Protein Bombası Kilo Vermek İsteyenlerin Baş Tacı! Kaşık Kaşık Yiyorlar Tam Bir Protein Bombası
Ücretsiz Olarak Düzenlendi! Kadınlar Güne Böyle Başlıyor Ücretsiz Olarak Düzenlendi! Kadınlar Güne Böyle Başlıyor
Meşhur 'Ordu Tostu' Lezzetini Nerden Aldığı Ortaya Çıktı Meşhur 'Ordu Tostu' Lezzetini Nerden Aldığı Ortaya Çıktı
TFF’den İhraç Edildi Yeni İşi Belli Oldu TFF’den İhraç Edildi Yeni İşi Belli Oldu