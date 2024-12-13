8 Dakikanız Varsa Deneyin: 8 Saat Uyumuş Gibi Uyanacaksınız
Kaliforniya Acil Servisi doktoru Dr. Joe Whittington, askeriyeden ilham alarak geliştirdiği güç uykusu tekniğini paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dr. Whittington, sosyal medya platformunda paylaştığı videoda, "Çok yorgunsunuz, ama sadece 10 dakikanız var. Size, SEAL timlerinin çoğunun kullandığı bir teknik olan güç uykusunu göstereceğim" dedi. Bu açıklama, platformda kullanıcılar arasında hızla viral oldu.
8 DAKİKA İLE SINIRLI
Emekli Donanma SEAL'i Jocko Willink'in popülerleştirdiği güç uykusu tekniği, Dr. Whittington tarafından TikTok'ta daha geniş bir kitleye tanıtıldı. Willink, "Disiplin Özgürlüktür" mantığıyla yaşamını sürdüren biri olarak, uykularını sadece 8 dakika ile sınırladığını belirtmişti.
SÜPER DİNLENME NASIL YAPILIR?
Dr. Whittington, 2,1 milyon takipçisine kısa süreli dinlenmenin faydalarını anlatırken, güç uykusu tekniğini şöyle açıkladı:
-Yatak veya kanepenin kenarına oturun, bacaklarınızı 90 derece açıyla yukarı kaldırın ve baldırlarınızı yüzeye koyun.
-Ardından gözlerinizi kapatın ve ellerinizi göğsünüzün üzerinde kavuşturun.
-Bu pozisyonda 10 dakika dinlenmenin iki ana faydası olduğunu belirten Dr. Whittington, "Bacaklarınızdaki şişlik azalır ve kan akışı merkezi bölgelere yönlendirilir. Bu da gevşemeyi tetikler. Ayrıca, kısa süreli uyku sayesinde hafif uyku evresinde uyanırsınız ve kendinizi dinç hissedersiniz" dedi.
6,5 YIL DAHA GENÇLEŞTİRİYOR
Araştırmalar, kısa süreli şekerlemelerin beyin sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Sleep Health dergisinde yayımlanan bir araştırma, günlük kısa bir şekerlemenin beyin gücünü artırabileceğini ortaya koydu. Düzenli şekerleme yapan kişilerin beyin yaşlarının, şekerleme yapmayanlara göre 6,5 yıl daha genç olduğu belirlendi.
ÖĞLE UYKUSUNUN ETKİSİ
Uzmanlar ayrıca, kısa süreli öğle uykularının yaratıcılığı artırdığını, ebeveynliği geliştirdiğini ve genel mutluluk seviyelerini yükselttiğini belirtiyor. Öğle uykusunun sağladığı mutluluk hali için ise "öğle uykusu" terimi kullanılıyor.
GECE UYKUSU DAHA ÖNEMLİ
Amerikan Uyku Derneği, 15 ila 30 dakikalık güç uykularının gün boyunca ekstra enerji sağladığını ancak gece uykusunun yerini tutmadığını söylüyor. Uzmanlar, kısa süreli şekerlemenin en ideal saatlerinin 13:00 ile 15:00 arasında olduğunu ve bu saatlerde uyumanın daha verimli olduğunu vurguluyor.
Dr. Whittington, güç uykusunun etkisini artırmak için son olarak şu öneriyi sundu:
SEAL uykusuna geçmeden önce bir fincan kahve içmeyi deneyin. Kafein yaklaşık 30 dakikada metabolize olur, bu da kısa süreli dinlenmenin ardından hem kafein etkisiyle hem de dinlenmiş bir şekilde kendinizi enerjik hissetmenizi sağlar.