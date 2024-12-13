8 Dakikanız Varsa Deneyin: 8 Saat Uyumuş Gibi Uyanacaksınız

Dr. Whittington, sosyal medya platformunda paylaştığı videoda, "Çok yorgunsunuz, ama sadece 10 dakikanız var. Size, SEAL timlerinin çoğunun kullandığı bir teknik olan güç uykusunu göstereceğim" dedi. Bu açıklama, platformda kullanıcılar arasında hızla viral oldu.

8 DAKİKA İLE SINIRLI

Emekli Donanma SEAL'i Jocko Willink'in popülerleştirdiği güç uykusu tekniği, Dr. Whittington tarafından TikTok'ta daha geniş bir kitleye tanıtıldı. Willink, "Disiplin Özgürlüktür" mantığıyla yaşamını sürdüren biri olarak, uykularını sadece 8 dakika ile sınırladığını belirtmişti.