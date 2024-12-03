8 Büyük Depremin 7'sini Hissetmişlerdi: Hangi Hayvanlar Depremi Önceden Bilebiliyor?

Almanya’daki Max Planck Hayvan Davranışları Enstitüsü’nden Martin Wikelski, bu çabaların bir parçası olarak "yaklaşık altı uydu fırlatıp hayvanların doğal olaylara tepkilerini takip edecek küresel bir gözlem ağı kurmayı hedeflediklerini" açıkladı.

DAVRANIŞLAR UZAYDAN İZLENECEK

Hayvanların uzaydan izlenmesini mümkün kılan bu proje, memeliler, kuşlar ve böcekler gibi farklı türlere takılan küçük vericilerle gerçekleştiriliyor. Bu teknoloji sayesinde, hareketleri detaylı bir şekilde kaydedilen hayvanların davranışları, önümüzdeki yıl fırlatılacak özel bir uydu aracılığıyla incelenecek. Araştırmacılar, bu yöntemin yalnızca depremler ve volkanik patlamalar gibi olayları tahmin etmekle kalmayıp, göç rotalarını, hastalıkların yayılımını ve iklim krizinin etkilerini anlamak için de değerli bilgiler sağlayacağını belirtiyor.